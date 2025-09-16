İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Ağaca asılı bulundu - Son Dakika
İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Ağaca asılı bulundu

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Ağaca asılı bulundu
16.09.2025 04:59
İstanbul Ümraniye’de Akdeniz Caddesi kenarındaki bir ağaçta asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine sevk edilen ekipler inceleme yaptı. Kimliği tespit edilemeyen kişinin cansız bedeni morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, Akdeniz Caddesi üzerindeki yol kenarında bulunan bir ağaçta bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Çevredeki vatandaşlar, ağaca asılı halde birini görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ümraniye'de yaşlı adam ağaca asılı halde ölü bulundu

KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı ceset üzerinde detaylı inceleme yaptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, incelemelerin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Ağaca asılı bulundu - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Ağaca asılı bulundu
