İstanbul\'un göbeğinde korkunç olay! Ağaca asılı bulundu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, Akdeniz Caddesi üzerindeki yol kenarında bulunan bir ağaçta bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Çevredeki vatandaşlar, ağaca asılı halde birini görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı ceset üzerinde detaylı inceleme yaptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, incelemelerin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.