Ümraniye'de otomobilden tabanca çalan şüpheli yakalandı
İSTANBUL - Ümraniye'de park halindeki aracın torpidosunda bulunan tabancayı çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri, 18 Şubat tarihinde Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Aktürk Sokak üzerinde bulunan ve özel bir şirket sahibi olan D.Ö.'ye ait bir aracın torpidosundaki taşıma ruhsatlı tabancanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın R.B. olduğunu belirledi. Bağcılar'da 12 Mart tarihinde yakalanarak gözaltına alınan 29 yaşındaki şüphelinin 6 suç kaydının olduğu tespit edildi. Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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