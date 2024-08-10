Resmi araç ile yol kesip sürücüyü dövdüler - Son Dakika
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Resmi araç ile yol kesip sürücüyü dövdüler

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Ümraniye'de aracıyla seyir halindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı araç tarafından önü kesilen Ö. D., araçtan inen kişiler tarafından darbedildi. İBB personellerine yolda tartıştığı kişinin kendisi olmadığını ifade eden şahsı, vatandaşlar kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

10.08.2024 09:12  Güncelleme: 09:21
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İstanbul Ümraniye'de trafikte tartıştıkları aracın önünü kesen İBB çalışanları otomobil sürücüsünü darp etti.

Olay, 31 Temmuz tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde Ümraniye'den ablasını çalıştığı hastaneden alan Ö. D. yolda döndüğü esnada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı araç tarafından önü kesildi. İBB'ye ait araç içerisinden inen 4 kişiden 2'si ablasının yanında Ö. D.'yi darp etti.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Araçtan zorla indirilen Ö. D., yanlış anlaşılma olduğunu ve İBB personellerine yolda tartıştığı kişinin kendisi olmadığını ifade etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle belediye çalışanları olay yerinden ayrıldı. Genç adamın darp edilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Resmi araç ile yol kesip sürücüyü darbettiler

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ö. D., trafikte kendisini darp edenler ile daha önce hiç tartışmadığını ve sebepsiz yere darp edildiğini ifade etti. Ö. D., hastaneden darp raporu alarak, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.

Ümraniye'de resmi araç ile yol kesen İBB çalışanları sürücüyü böyle darp etti
Resmi araç ile yol kesip sürücüyü dövdüler
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Resmi araç ile yol kesip sürücüyü dövdüler - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Ender seker: İbb çalışanı diye belirtmesen olmaz demi 19 92 Yanıtla
  • Burhan Asker: Bu ülkede millet vekili polis tokatlıyor çevirdi diye hayırdır? 32 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: mafya azaldı simdide eşkiyalar çıktı piyasaya 29 0 Yanıtla
  • Orçun Ayana: daha bunlar normal şeylerrrr. 13 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: 3_4 kisinin, tek kişiye saldırması kadar, alçakça ne olabilir ki 11 1 Yanıtla
  • Serdar Han: ne oldu birilerinin zoruna mı gitti İBB çalışanı diyince? 8 3 Yanıtla
  • VillaUmut: Bu işler şahsiyet meselesi konumla kurumla alakalı değil. Ama şahsiyeti bozuklara yol verilecekse de ülkede pek yönetici kalmaz ayrı konu:) 0 0 Yanıtla

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