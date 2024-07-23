UNICEF Araçlarına Ateş Açıldı - Son Dakika
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UNICEF Araçlarına Ateş Açıldı

Gazze Şeridi'ndeki Vadi Gazze Kontrol Noktası'nda UNICEF'e ait araçlara ateş açıldı. Araçlarda bulunan bebek ve 5 çocuk herhangi bir yaralanma olmadan güvenli bir şekilde teslim edildi. Bu, son 12 hafta içinde UNICEF araçlarının karıştığı ikinci silahlı saldırı olayıdır.

23.07.2024 19:07
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, Gazze Şeridi'ndeki Vadi Gazze Kontrol Noktası'nda UNICEF'e ait iki araca ateş açıldığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nde insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki Vadi Gazze Kontrol Noktası'nda UNICEF'e ait iki araca ateş açıldığını bildirerek, araçların açıkça BM'ye ait olduklarına dair üzerlerinde işaret bulunduğunu vurguladı. Araçlarda biri bebek 5 çocuğun bulunduğunu aktaran Khodr, araçların çocukları babalarıyla bir araya getirmek üzere yolda olduğunu ifade etti. Bir araca üç kurşunun isabet ettiğini aktaran Khodr, "Ancak neyse ki herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ekip göreve devam ederek, çocukları güvenli bir şekilde teslim etmeyi başardı" dedi.

"Son 12 hafta içinde insani yardım görevindeki UNICEF araçlarının karıştığı ikinci silahlı saldırı"

Khodr, "Bu, son 12 hafta içinde insani yardım görevindeki UNICEF araçlarının karıştığı ikinci silahlı saldırı olayıdır ve her iki olayda da sonuçlar hem ekiplerimiz hem de hizmet ettikleri çocuklar için ağır olabilirdi. İnsani yardım çalışanlarının Uluslararası İnsancıl Hukuk kapsamında korunduğunu ve hedef alınmaması gerektiğini kuvvetle yineliyoruz. Gazze'deki insanların ve çocukların çaresizce ihtiyaç duydukları hayat kurtarıcı yardımı sağlamak için operasyonlarımız kolaylaştırılmalı ve korunmalıdır" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa UNICEF Araçlarına Ateş Açıldı - Son Dakika

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