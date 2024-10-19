Üniversiteli genç kızın yardım çığlığı! Tecavüz edip o anları da kayda almışlar - Son Dakika
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Üniversiteli genç kızın yardım çığlığı! Tecavüz edip o anları da kayda almışlar

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Bayıltılıp kaçırıldığını, ardından tecavüze uğrayarak şantaja maruz kaldığını anlatan 19 yaşındaki genç kızın hayatı kabusa döndü. Çıplak fotoğrafları ve videolarıyla tehdit edildiğini ifade eden F.A, sosyal medyadan paylaştığı video ile yardım istedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adresi tespit edilen genç kızın koruma altına alındığını duyurdu.

19.10.2024 11:39
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Ordu Üniversitesi'nde okuduğunu ifade eden bir genç kızın, çektiği videoda anlattıkları kan dondurdu. Cinsel saldırıya uğradığını, şantaja uğrayıp tehdit edildiğini ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını iddia eden F.K. ,yetkililerden yardım istedi.

TECAVÜZ EDİP, VİDEOYA ÇEKMİŞLER

İstanbul'da iki kız ve iki erkek olarak gittikleri bir gezide başına gelenleri anlatan genç kız, tuzağa düşürerek tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirtti. Tecavüze uğradığını ve o anlarının videoya çekildiğini ifade eden genç kız, bu videolarla tehdit edildiğini söyledi.

"SUÇSUZ YERE HAPİS CEZASI ALMAK İSTEMİYORUM"

F.A., bir yıl boyunca yaşadığı bu olaylar nedeniyle sessiz kaldığını ancak artık daha fazla dayanamadığını dile getirdi. Ailesine zarar verileceği tehdidiyle susmaya zorlandığını ve kendisinin kimlik bilgileriyle dolandırıcılık yapıldığını ifade eden genç kız, "Suçsuz yere hapis cezası almak istemiyorum. Yardım edin" diyerek çağrıda bulundu.

"KIZIMIZ DEVLETİMİZİN KORUMASI ALTINDA"

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "18.10.2024 günü sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli kızımızın Karabük ili Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edilmiş, 18.10.2024 günü gece saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçilmiştir. Karabük Valiliğimiz koordinesinde; Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede 'Adli Görüşme Odasında (AGO)' psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verdi.

Üniversiteli genç kızın yardım çığlığı! Tecavüz edip o anları da kayda almışlar

İçişleri Bakanı, 3-sayfa, Eğitim, Toplum, Güncel, Hukuk, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversiteli genç kızın yardım çığlığı! Tecavüz edip o anları da kayda almışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Hasan Kayacı:
    İnternetten tanımadığım birileriyle tanışacaksın plan yapacaksın üstüne üstlük bu yeni tanıştığın kişiler bütün her şeyini bilecek bir de onlarla içeceksin sonunda ne bekliyordun ki tabii ki yine de geçmiş olsun 447 107 Yanıtla
  • Ensari Alp:
    Kızım sen öğrencisin neden derslerine odaklanmayıp tanımadığın hergelerle tanışıp samimi olup içiyorsun burda sen de suçlusun biraz 376 41 Yanıtla
  • Veli Dag:
    insanlarin adalete guvenmeyip sosyal medyadan isyanlarini haykirdigi yeni turkiyeee!!! 335 61 Yanıtla
    Mükerrem Kılıç:
    Mal sosyal medyadan yardım isteyince baban mı gidiyo yardıma yine devlet el atıyor 2 1
  • Ponçik Pamuk:
    kızım gitsene jandarmaya sana yardım edebilecek yer burası değil ki 334 31 Yanıtla
    Murat Çevre:
    Bu da Fenomen olma ya yolunda 2 1
    Ercan Aydın:
    Tam tersi jandarma şikayet oluşturup ifadeye çağırıp gönderir. Tamda yeri burası toplum baskısı ile gerekli kişilere gerekli işlem yapılır 0 1
    murat salih başçı:
    muhtemelen yapmıştır onuda ama kamuoyu ve sosyal medya baskısı olmadan onları tutuklayan hakim ve savcı olmadığı için bu yönteme de başvurmuştur... Artık gerçek savcı ve hakim toplum baskısı onun dışında ülke beter halde... 0 0
  • abdurrahman yilmazturk:
    Türkiye yüzyılı. 297 51 Yanıtla
    Abdullah Kara:
    Ne alaka 0 3
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