Üniversiteli genç kızın yardım çığlığı! Tecavüz edip o anları da kayda almışlar

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"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Ordu Üniversitesi'nde okuduğunu ifade eden bir genç kızın, çektiği videoda anlattıkları kan dondurdu. Cinsel saldırıya uğradığını, şantaja uğrayıp tehdit edildiğini ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını iddia eden F.K. ,yetkililerden yardım istedi.

TECAVÜZ EDİP, VİDEOYA ÇEKMİŞLER

İstanbul'da iki kız ve iki erkek olarak gittikleri bir gezide başına gelenleri anlatan genç kız, tuzağa düşürerek tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirtti. Tecavüze uğradığını ve o anlarının videoya çekildiğini ifade eden genç kız, bu videolarla tehdit edildiğini söyledi.

"SUÇSUZ YERE HAPİS CEZASI ALMAK İSTEMİYORUM"

F.A., bir yıl boyunca yaşadığı bu olaylar nedeniyle sessiz kaldığını ancak artık daha fazla dayanamadığını dile getirdi. Ailesine zarar verileceği tehdidiyle susmaya zorlandığını ve kendisinin kimlik bilgileriyle dolandırıcılık yapıldığını ifade eden genç kız, "Suçsuz yere hapis cezası almak istemiyorum. Yardım edin" diyerek çağrıda bulundu.

"KIZIMIZ DEVLETİMİZİN KORUMASI ALTINDA"

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "18.10.2024 günü sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli kızımızın Karabük ili Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edilmiş, 18.10.2024 günü gece saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçilmiştir. Karabük Valiliğimiz koordinesinde; Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede 'Adli Görüşme Odasında (AGO)' psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verdi.