Ünlü isimlerde Bağcılar\'da yaşanan sucu skandalına öfke kustu

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İstanbul Bağcılar'da bir mahalle sucusu, işyerindeki süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz etti ve bu anları kayıt altına aldı. Ülke gündemine oturan olaya ünlü isimler de veryansın etti.

ÇOCUKLARI SES YALITIMLI ODAYA KAPATIP İSTİSMAR ETMİŞ

Bağcılar'da henüz ilkokula giden 12 yaşındaki M.Y., ders saatleri sona ermesine rağmen evine dönmedi. Ailenin şikayeti üzerine bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, okuldan çıkan M.Y.'nin, mahallenin sucusu Şenay'ın aracına bindiği tespit edildi. Çocuğu evine bırakma gerekçesiyle aracına alan Şenay, işyerine götürdü. Çocuğa önce bilgisayarında oyun oynatan Şenay, daha sonra çığlık seslerinin dışarından duyulmaması için süngerlerle kaplattığı odaya geçmesini söyledi. Şenay, çocuğa bir kap uzattı, "Artık buradasın. Tuvaletin gelirse buna yapacaksın" dedi. Daha sonrasında çocuğa tecavüz etti.

Saatler sonra polisler, Şenay'ın işyerini bastı ve her tarafı kan kaplı bir odada M.Y. baygın halde bulundu. Gözaltına alınan ve tutuklanan Metin Şenay'ın soruşturmasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Ele geçirilen belgelerde Şenay'ın 10 yıldır mahalledeki çocukları istismar ettiği ortaya çıktı.

"ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA" ETİKETİ GÜNDEM OLDU

Yaşanan korkunç olay ortaya çıktıktan sonra sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede "Çocuk Susar Sen Susma" etiketi gündemde üst sıralara yerleşirken ünlü isimlerden de peş peşe tepki paylaşımları geldi.

EBRU GÜNDEŞ

"15 yıldır nasıl ortaya çıkmaz, bu nasıl bir vahşet? Okurken dayanamadığımız bu acı, kaç çocuğu kurban etti... Hangi ceza bunun bedelini ödetebilir? Ne yaşarsa o yavruların yaşadığını anlayabilir? Başına ne gelirse o çocukların acısı dinebilir ve ne yaparsak gözyaşımız bitebilir? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

GÜLBEN ERGEN

"Çocuklarını koruyamayan bir ülkede yaşıyoruz. 2009'da delil yetersizliğinden pişkin pişkin aramızda dolaşan bu şerefsiz gibi dolu var. Neden yer yerinden oynamıyor? Neden kıyamet kopmuyor?"

NEBAHAT ÇEHRE

"Bugün duyduğum tek duygu utanç. İstanbul'da su satışı yapan Metin Şenay'ın işyerine yaptırdığı gizli bir odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz ettiği ve tecavüz anlarını kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Çocuk sesi duyulmasın diye odayı süngerle kaplamış."

TUĞÇE TAYFUR

"Allah belanı versin rezil pislik. İdam gelsin!"

ASLI ŞAFAK

"Metin Şenay, aramızdaki sapıklardan sadece bir tanesi.Çocuk p....su izlemede 5. sıradayız. Otobüste, sokakta, markette, iş yerinde, apartmanda çocuk gördüğünde aklından ne geçtiğini bilmediğimiz için insan sanıp konuştuğumuz pisliklerle iç içeyiz #ÇocukSusarSenSusma"

MELEK BAYKAL

"İstanbul'da su satışı yapan Metin Şenay'ın işyerine yaptırdığı gizli bir odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz ettiği ve tecavüz anlarını kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Çocuk sesi duyulmasın diye odayı süngerle kaplamış. Okurken yalan olsun diye dua ettim."

HANDE ATAİZİ

"İstanbul'da su satışı yapan Metin Şenay'ın işyerine yaptırdığı gizli bir odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz ettiği ve tecavüz anlarını kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Çocuk sesi duyulmasın diye odayı süngerle kaplamış."