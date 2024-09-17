Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, kadın ticareti soruşturması kapsamında tutuklandı - Son Dakika
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Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, kadın ticareti soruşturması kapsamında tutuklandı

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Ünlü rapçi ve yapımcı Sean 'Diddy' Combs, New York'ta federal kadın ticareti soruşturması kapsamında tutuklandı. Son aylarda birçok kadın tarafından aile içi şiddet ve cinsel istismarla suçlanan Combs'un gözaltına alınması, kariyerine büyük darbe vurdu. Eski kız arkadaşının açtığı davayla başlayan süreç, diğer mağdurların da ortaya çıkmasıyla büyümüştü. Bu gelişme, müzik endüstrisinde geniş yankı uyandıracak gibi görünüyor.

17.09.2024 11:43  Güncelleme: 11:53
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Ünlü rapçi ve müzik yapımcısı Sean "Diddy" Combs, federal kadın ticareti soruşturması kapsamında New York'ta tutuklandı. 54 yaşındaki Combs, Pazartesi gecesi Park Hyatt New York otelinde İç Güvenlik Soruşturmaları birimince gözaltına alındı.

New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Savcısı Damian Williams, Combs'un mühürlü bir iddianameye dayanarak tutuklandığını açıkladı. Suçlamaların detayları henüz açıklanmadı, ancak Salı sabahı Manhattan federal mahkemesinde yapılacak duruşmada iddianamenin açılması bekleniyor.

Bu tutuklama, Combs hakkında son aylarda ortaya atılan ciddi suçlamaların doruk noktası olarak görülüyor. Eski kız arkadaşı R&B şarkıcısı Cassie Ventura, geçen Kasım ayında Combs'a karşı yıllarca süren aile içi ve cinsel şiddet iddiasıyla dava açmıştı. Bu dava hızla çözümlense de, ardından birçok kadın benzer suçlamalarla ortaya çıktı.

Combs'un Beverly Hills ve Miami'deki evleri geçen ay İç Güvenlik tarafından arandı. Bu aramaların seks ticareti soruşturmasının bir parçası olduğu düşünülüyor.

İddialar arasında uyuşturucu kullanımı, tecavüz, rızasız cinsel içerik üretimi ve seks işçileriyle zorla ilişkiye girme gibi suçlamalar yer alıyor. Combs, Ventura ile olan dava dışında tüm iddiaları reddetti ve suçlayıcıların maddi kazanç peşinde olduğunu öne sürdü.

Bu gelişmeler, 1990'lar ve 2000'lerde hip hop dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Combs'un kariyeri ve itibarına ciddi bir darbe vuruyor. Soruşturmanın sonuçları, müzik endüstrisinde de geniş yankı uyandıracak gibi görünüyor.

Ünlü Rapçi Sean 'Diddy' Combs, kadın ticareti soruşturması kapsamında tutuklandı
Ünlü Rapçi Sean 'Diddy' Combs, kadın ticareti soruşturması kapsamında tutuklandı
Ünlü Rapçi Sean 'Diddy' Combs, kadın ticareti soruşturması kapsamında tutuklandı
Ünlü Rapçi Sean 'Diddy' Combs, kadın ticareti soruşturması kapsamında tutuklandı
Ünlü rapçi Sean \'Diddy\' Combs, kadın ticareti soruşturması kapsamında tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Magazin, 3-sayfa, Hukuk, Müzik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, kadın ticareti soruşturması kapsamında tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Bu da beyaz işine girmiş demek ki. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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