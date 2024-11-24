Türk sinemasının ünlü yönetmeni Şerif Gören entübe edildi - Son Dakika
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Türk sinemasının ünlü yönetmeni Şerif Gören entübe edildi

Türk sinemasının ünlü yönetmeni Şerif Gören entübe edildi

Türkiye sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Şerif Gören, evinde düşerek başını çarpması nedeniyle entübe edildi. 80 yaşındaki Gören'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

24.11.2024 12:57
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Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Yol filmi başta olmak üzere Yılanların Öcü, Derman, Umut ve Katırcılar gibi yapımlarla tanınan usta yönetmen Şerif Gören, evinde düşerek başını çarptı. 80 yaşındaki Gören, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun ağır olması nedeniyle entübe edildi.

SİNEMA KARİYERİNE KURGUCU OLARAK BAŞLADI

Toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağının önde gelen isimlerinden olan Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu. 1956 yılında kazandığı bursla Türkiye'ye gelen Gören, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldı. 1962 yılında Erman Film Stüdyosu'nda kurgucu olarak sinema kariyerine adım attı ve hızlı kurgu anlayışını bu dönemde kazandı.

"YOL" FİLMİYLE CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE ALTIN PALMİYE ÖDÜLÜNÜ ALDI

Gören'in uluslararası alandaki en büyük başarısı, senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı Yol filmiyle Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' ödülüne layık görülmesiydi. Kent yaşamı, insan-doğa ilişkisi gibi konuları işleyen Gören, toplumsal gerçekçilik anlayışına dayalı filmlerin yanı sıra ticari yapımlar ve belgeseller de yönetti.

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Son Dakika 3.Sayfa Türk sinemasının ünlü yönetmeni Şerif Gören entübe edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Geçmiş olsun entübe edilen kurtulamıyor 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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