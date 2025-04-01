Üsküdar'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Üsküdar'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Avrasya Tüneli girişinde iki otomobil ve bir otobüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

01.04.2025 13:04
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Üsküdar'da Avrasya Tüneli'nin girişinde iki otomobil ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, Üsküdar'da E 5 karayolu Avrupa istikameti Avrasya Tüneli girişinde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 KLL 408 plakalı KIA marka otomobilin sürücüsü, aniden tünele giriş yapmak için sol şeritten sağa yöneldi. Bu sırada yolda seyir halinde olan 34 GAD 030 plakalı Volkswagen marka otomobil, manevra yapan KIA marka otomobile arkadan çarptı. İçindeki yolcularla beraber ilerleyen 07 LBS 06 plakalı Temsa marka yolcu otobüsü de kaza yapan otomobile duramayarak çarptı.

Zincirleme kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan şoför ve yolcular kazayı yara almadan atlatırken, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışması sonucu araçların kaldırılmasıyla trafik akışı bir süre sonra normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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