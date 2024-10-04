Üstelik kendisi de kadın! Tecavüze uğramaktan son anda kurtulan kadını suçlu buldu - Son Dakika
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Üstelik kendisi de kadın! Tecavüze uğramaktan son anda kurtulan kadını suçlu buldu

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İstanbul Beyoğlu'nda sokak ortasında iki kişinin tecavüz girişiminden son anda kurtulan genç kadınla ilgili bir hemcinsinin yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. "Hangi cesaretle bu taytla o saatte oradan geçiyorsunuz? Bilmiyor musunuz it kopuk dolu ortalık" diyen kadın gelen tepkilere de, "B*kunuzda boğulun bunu mu istiyorsunuz?" diyerek hakaretle yanıt verdi.

04.10.2024 21:37
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sokak ortasında iki kişinin cinsel saldırısına uğrayan, kadınla ilgili bir hemcinsi skandal bir paylaşımda bulundu. "Hangi cesaretle bu taytla o saatte oradan geçiyorsunuz? Bilmiyor musunuz it kopuk dolu ortalık" diyen kadın gelen tepkilere de, "B*kunuzda boğulun bunu mu istiyorsunuz?" yanıtını verdi.

SOKAK ORTASINDA TECAVÜZ GİRİŞİMİ

İstanbul Beyoğlu'nda iki şahıs, sokakta yürüyen genç bir kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Genç kadını duvara sıkıştırıp öpmeye kalkan daha sonra ise yerde üzerine çıkan şahıslar gözaltına alınırken, suç dosyaları epey kabarık olan şahıslar genç kızın şikayetçi olmaması üzerine ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından 2 şüpheli için yeniden gözaltı kararı verildi.

"HANGİ CESARETLE O TAYTLA ORADAN GEÇİYORSUNUZ?"

İnfiale neden olayla ilgili sosyal medya kullanıcısı bir kadının yaptığı yorum tepkileri de beraberinde getirdi. Söz konusu kadın, "Hangi cesaretle bu taytla o saatte oradan geçiyorsunuz? Bilmiyor musunuz it kopuk dolu ortalık." dedi.

Üstelik kendisi de kadın! Tecavüze uğramaktan son anda kurtulan kadını suçlu buldu

"B*OKUNUZDA BOĞULUN"

Şahsın gelen tepkilere de hakaret ederek cevap verdi. Kadın, "Ya yeter be! Hiçbir görüşe açık değilsiniz. Hiçbir fikri kabul etmiyorsunuz. Sizden olmayan her şeyi reddediyorsunuz. Ne istiyorsunuz tam olarak? Kimse olaylara farklı yönden bakmasın, eleştirmesin. B*kunuzda boğulun, bunu mu istiyorsunuz?" yanıtını verdi.

Üstelik kendisi de kadın! Tecavüze uğramaktan son anda kurtulan kadını suçlu buldu

"ANLIK TEPKİ VERMİŞ OLABİLİRİM"

Son paylaşımında ise kendisini yanlış ifade etmiş olabileceğini savunarak şunları söyledi: "Konuya açıklık getirelim ve kapatalım. Tivitimde kız tayt giydiği için tacize uğraması normal demedim. Demek istediğim güvenli olmayan bir yerden, güvenli olmayan bir saatte geçerken dikkat edilmesi gerektiği. Anlık tepki vermiş olabilirim. Kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim."

Üstelik kendisi de kadın! Tecavüze uğramaktan son anda kurtulan kadını suçlu buldu
Üstelik kendisi de kadın! Tecavüze uğramaktan son anda kurtulan kadını suçlu buldu

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Beyoğlu, Kopuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üstelik kendisi de kadın! Tecavüze uğramaktan son anda kurtulan kadını suçlu buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Volkan null:
    başına gelince TV TV dolaşıp ağlarsın 12 6 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Bu ne ahlaksızlık yemin olsun milletin devlete güveni kalmadı ne it kopuk varsa dışarda 8 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    22 yılın sonunda Afganistana, pakistana döndük. Bence siz hep cb sarayını haber yapın. Objektifleri başka yöne çevirdikçe ülkece rezil oluyoruz. 3 3 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    mal !!! 0 0 Yanıtla
  • Atagan Kurt:
    Adamin suc kaydi 20 den fazla denetime birakirsiniz sonra insanlar ölünce adami alirsiniz Nasil bir adalet bu herkes hersey yapsin denetim serbestlik versinler sonra yapan yapsin 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Demir:
    Herşey tamamda, kadın neden şikayetçi olmadı??? Korktuğu için mi yoksa ?... 0 0 Yanıtla
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