Uyuşturucu Krizi Ev Yangınına Neden Oldu

3.Sayfa

Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş

Esenyurt\'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy\'dan bir talimat daha

"Hayal dahi edemeyecekleri bir yanıt olacak"

Uyuşturucu bağımlısı evini yaktı

ADANA - Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir kişi evini ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, eve kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre evdeki uyuşturucu bağımlısı genç krize girip evi yaktı. Yanan ikametin bitişiğindeki ilkokulda öğrenim gören öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki okula sıçramadan kontrol altına alındı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının söndürülmesinin ardından öğrenciler yeniden okula alındı. Uyuşturucu bağımlısı genç ise gözaltına alındı.