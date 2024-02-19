Uyuşturucu satmaktan 15 yıl 8 ay hapis cezası olan hükümlü bekçiden kaçamadı - Son Dakika
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Uyuşturucu satmaktan 15 yıl 8 ay hapis cezası olan hükümlü bekçiden kaçamadı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Şüpheli, polislerin ara sokaklarda kovalaması sonucu yakalandı. GBT sorgusu yapıldığında hükümlünün cezasının kesinleştiği belirlendi. Hükümlü, polis merkezi işlemlerinin ardından adliyeye ve cezaevine götürüldü.

19.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:56
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Uyuşturucu satmaktan 15 yıl 8 ay hapis cezası olan hükümlü bekçiden kaçamadı

ADANA - Adana'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevini icra ettiği sırada şüphelendikleri Binali K. (47)'ya GBT sorgusu yapmak istedi. Bu sırada şüpheli kaçmaya başladı. Bekçiler şüpheliyi ara sokaklarda kovalayarak yakaladı.

Yakalanan şüpheliye GBT sorgusu yapıldığında uyuşturucu madde ticaretinden 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Bekçiler, hükümlüyü polis merkezine götürdü. Hükümlü buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü.

Uyuşturucu satmaktan 15 yıl 8 ay hapis cezası olan hükümlü bekçiden kaçamadı
Kaynak: İHA

Adana, Güvenlik, Cezaevi, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu satmaktan 15 yıl 8 ay hapis cezası olan hükümlü bekçiden kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu satmaktan 15 yıl 8 ay hapis cezası olan hükümlü bekçiden kaçamadı - Son Dakika
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