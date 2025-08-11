Vali Çiftçi\'den vatandaşlara, "Ormanlarımıza sahip çıkalım" çağrısı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 7 aylık asayiş olaylarını değerlendirdi, vatandaşları orman yangınları ve narkotik suçlarla ilgili mücadelede destek olmaya davet etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'da asayiş olayları başlığı altında işlenen suçlara göz atıldığında geçen senenin 7 ayına göre bu sene yüzde 10,4 oranında bir azalma olduğunu gördüklerini ifade ederek, "Kişilere karşı işlenen suçlardan, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yüzde 69.2 bir azalma, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda yüzde 66 azalma, kasten öldürme suçundan yüzde 33.3 azalma oldu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 22.6 azalma olduğunu görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlardan otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı bu yıl içerisinde hiç vuku bulmamış. Yine iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayları yüzde 68 oranında azaldı. Yağma olarak nitelendirdiğimiz suçta yüzde 66.7 oranında bir düşüş kaydedilmiştir" dedi.

"Dolandırıcılar işbaşında"

Erzurum'da dolandırıcılık olaylarında yüzde 16.8 bir azalma olmasına rağmen yine dolandırıcıların işbaşında olduğunu, çeşitli metotlarla vatandaşları ağlarına düşürdüklerini ifade eden Vali Çiftçi, "Bunların insanımız tuzaklara düşürdüklerini gözlemliyoruz. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyorum. Özellikle bilişim sistemlerinde kullanmak suretiyle vatandaşlarımızı arayan, kendilerini asker, polis, savcı olarak tanıtan ve onlardan işte para, altın isteyen kişilere karşı kesinlikle itibar etmesinler. Bazen sosyal medya mecralarında ucuz yollu bazı malzemeleri satışa çıkardıklarını, kapora istediklerini, bunların neticesinde de belirli bir miktar para gönderildikten sonra bunu yapan kişilere ulaşılamadığını ifade etmek isterim. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu tür kişilere itibar etmesinler. İlimizde yabancıların şüpheli olarak karıştığı olay sayılarında yüzde 39,7 bir azalma olduğunu ifade edebilirim" şeklinde konuştu.

"Zehir tacirlerine fırsat vermeyelim"

Narkotik suçlarla ilgili operasyonların artması neticesinde şüpheli sayısının yüzde 12.2 oranında arttığını vurgulayan Vali Çiftçi, "Tutuklanan kişi sayısının buna olarak yüzde 40 arttığını, ele geçirilen malzemelere göz attığımızda metamfetamin oranının yüzde 97.8 oranında bir önceki yılın 7 ayına göre arttığını ifade edebilirim. Ele geçirilen eroin miktarında da geçen seneye göre yüzde 73 bir artış kaydettiğimizi memnuniyetle ifade edebilirim. Narkotik suçlarla mücadele sadece emniyet veya jandarmanın görevi değildir. ve bu polisiye tedbirlerle bunun önüne geçilebilmesi mümkün değil. Bununla ilgili ailelerimizin, esnafımızın ve diğer resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının da iş birliğine ihtiyacımız var. Topyekun mücadele edersek bu zehir tacirleriyle daha etkili mücadele edebiliriz. Çocuklarımızı bunların ağrılarına düşmekten kurtarabiliriz" dedi.

"646 bin araç denetlendi"

Vali Mustafa Çiftçi, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede, operasyon sayılarının sürekli arttığını belirterek, "Operasyonların oranı yüzde 13.8 oranında artmış. Tabii buna bağlı olarak yakalanan organizatör sayısı da yüzde 22 oranında artmış. Tutuklanan organize tür bu işleri yapan kişilerin tutuklamaya sevk edildiklerinde geçen seneye göre yüzde 140 bir oranında çok anlamlı bir şekilde tutuklamaların da arttığını görüyoruz. Erzurum'da geçen sene 7 aylık süre içerisinde 600 bin araç denetlenmişken bu sene denetlenen araç sayısının 646 bine yükseldiğini görüyoruz. Geçen seneye göre denetlenen araç sayısında bir artış var. ve bu denetlemeler neticesinde de 2 bin 741 tane aracın trafikten men edildiğini, 898 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olduğunu, 11 vatandaşımızın bu trafik kazalarında vefat ettiğini ifade edebilirim. Bin 594 kişi de trafik kazalarında yaralandı" şeklinde konuştu.

Sokak hayvanları için doğal yaşam alanı

Erzurum'da sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Vali Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti: "Bununla ilgili geçtiğimiz ay içerisinde Büyükşehir Belediyemiz, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye Belediyelerimiz, yine Pasinler, Horasan ve Oltu Belediyelerinde toplantılarımız devam etti. Büyükşehir Belediyemizin şu anda barınağının kapasitesi bin 500 civarında. Onlar kapasiteyi arttırmak için uğraşıyorlar. Hemen yanında da doğal yaşam alanı oluşturacaklar. Doğal yaşam alanı 80 dönümden müteşekkil. Burayla ilgili arazi tahsis işlemleri tamamlandı. Doğal yaşam alanının oluşturulmasıyla da birlikte bu az önce saydığım nüfusu 25 bini geçmiş olan belediyeler kendi barınak kurabiliyorlar. veya büyükşehir belediyesiyle protokol imzalamak suretiyle Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden ücreti mukabilinde faydalanabiliyorlar. Tabii yasa 2028 yılına kadar belediyelere böyle bir yetki veriyor, bu çalışmaları tamamlamaları noktasında. Ama biz bu sahipsiz sokak hayvanlarının bir problemi olarak ilimizin gündeminden çıkması için çalışmaları hızlandırmaya, belediyeleri bu konuda gayretlendirmeye devam ediyoruz."

Orman yangınları için ek tedbirler alındı

"Ülkemizin şu anda canını yakan, can ve mal kayıplarına sebebiyet veren hususlardan birisi de orman yangınlarıyla ilgili" diyen Vali Çiftçi, "Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyemizin, Kolordu Komutanlığımızın, ilgili müdürlüklerimizin, kaymakamlıklarımızın katıldığı geniş çaplı bir toplantı düzenledik. Alınabilecek ek tedbirleri de görüştük burada. İlimizin yüzde 12'si ormanlarla kaplı. Yani çok fazla bir orman varlığına sahip değil. Bir de orman yangını neticesinde bu alanların daha da azalmasını, bir orman yangınına maruz kalmamızı istemiyoruz. Bununla ilgili bir takım ek tedbirler aldık. Jandarma Komutanlığımız özellikle orman olan kuzey ilçelerde mesela Şenkaya'da, Oltu'da denetimlerini de arttırdılar. Bu konuda vatandaşlarımızın da daha duyarlı ve hassas olmalarını, aldığımız tedbirlere riayet etmelerini istirham ediyorum. Çünkü ormanlarımız işte miktar olarak az. Bir de mücadele hakikaten son derece zahmetli ve meşakkatli" diye konuştu. - ERZURUM