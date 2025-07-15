Valizde cansız bedeni bulunan Ayşe Tokyaz'ın ağabeyi konuştu: Çürümüştü, mumya gibi bir şey olmuştu - Son Dakika
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Valizde cansız bedeni bulunan Ayşe Tokyaz'ın ağabeyi konuştu: Çürümüştü, mumya gibi bir şey olmuştu

Valizde cansız bedeni bulunan Ayşe Tokyaz\'ın ağabeyi konuştu: Çürümüştü, mumya gibi bir şey olmuştu
15.07.2025 15:12  Güncelleme: 15:09
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İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeninin yol kenarında valizin içinde bulunmasıyla ilgili ortaya çıkan detaylar giderek korkunç hale geliyor. Kardeşinin cansız bedenini Adli Tıp'tan alan ağabeyi Abdulkadir Tokyaz, "Yüzünü gördüm. Tanınmayacak haldeydi, çürümüştü, mumya gibi bir şey olmuş, sanki mumyalanmış gibiydi" dedi.

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşinde bir süre haber alamayan ve kardeşinin sevgilisi Cemil Koç'tan şüphelenen Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulundu. Cansız bedeni memleketi Reyhanlı ilçesine getirilen Tokyaz, ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan genç kadının ölümüyle ilgili eski polis olan Cemil Koç başta olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

13 Temmuz'da Ayşe'nin yol kenarında bir valiz içerisinde kıyafetleri çıkarılmış şekilde cesedi bulundu. Polisin çalışması sonucu, Ayşe'nin evde başına sert bir cisimle vurulup öldürüldüğü, C.K.'nın cesedi valize koyduğu ve başka bir kişi ile birlikte valizi evden çıkardığı belirlendi. Cesedin olduğu araçla Eyüpsultan'a gelen C.K. valizi bir yol kenarına bıraktığı öğrenildi.

Valizde cansız bedeni bulunan Ayşe Tokyaz'ın ağabeyi konuştu: Çürümüştü, mumya gibi bir şey olmuştu

EVİ KIRMIZIYA BOYADI

C.K.'nın cinayeti işledikten sonra kan lekelerinin görünmemesi için evi gece kırmızıya boyadığı öne sürüldü. Cesedi valizle yol kenarına bıraktıktan sonra motosikletli bir kişiyle evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği, kan lekelerini temizletmeye çalıştığı belirlendi. C.K. ve 6 kişi gözaltına alındı. C.K.'nın hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Valizde cansız bedeni bulunan Ayşe Tokyaz'ın ağabeyi konuştu: Çürümüştü, mumya gibi bir şey olmuştu

ABİSİ İLK KEZ KONUŞTU: KARDEŞİM TANINMAYACAK HALDEYDİ, ÇÜRÜMÜŞTÜ

tele1.com.tr'den Nilay Göl'e konuşan teşhis için Adli Tıp Kurumu'na gittiğini söyleyen Abdulkadir Tokyaz, "Ben Adli Tıp'a gittim teşhis için. Kız kardeşimin (Esra Tokyaz) DNA'sını aldılar. Onun DNA'sından tespit ettiler. Bana "Görmek ister misin?" dediler. Gördüm. Sadece yüzünü açtılar. Bedeni tam diye gözüküyordu, tabii ceset torbasının içindeydi. Yüzünü gördüm. Tanınmayacak haldeydi, çürümüştü, mumya gibi bir şey olmuş, sanki mumyalanmış gibi, cansız mankenler gibi parlıyordu yüzü." dedi.

Valizde cansız bedeni bulunan Ayşe Tokyaz'ın ağabeyi konuştu: Çürümüştü, mumya gibi bir şey olmuştu

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Valizde cansız bedeni bulunan Ayşe Tokyaz'ın ağabeyi konuştu: Çürümüştü, mumya gibi bir şey olmuştu - Son Dakika

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