Van\'da Sosyal Medya Dolandırıcılığına Operasyon

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Van'da sosyal medya dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya üzerinden dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Son olarak, İpekyolu ilçesinde yaşanan bir olayda, bir vatandaşın 26 bin TL dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı. 4 Mayıs 2024 tarihinde O.B. isimli vatandaş, sosyal medya platformu Facebook üzerinden beyaz eşya almak istediği şahsın hesabına 26 bin TL göndererek dolandırılmıştır. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan titiz çalışmalar sonucunda, 13 Kasım 2024 tarihinde Mersin ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, biri tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi. - VAN