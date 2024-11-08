Van'da Yasadışı Silah Ticareti Operasyonu

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Van merkezli 5 ilde İHA destekli 'Yasadışı silah ticareti' operasyonu

380 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda silah ele geçildi; 34 şüpheli gözaltına alındı

VAN - Van 5 ilde polis ekipleri tarafından 380 personelle yapılan İnsansız Hava Aracı destekli operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 34 şüpheli şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemlere başlanıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Toplumda korku, panik, sindirme ve baskı oluşturmak suretiyle milletimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden yapılanmaları temizlemek ve arındırmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yürütülen projeli çalışma kapsamında 8 kasım 2024 tarihinde 'Yasadışı silah ticareti' suçuna yönelik Van merkezli Ağrı, Batman, Bitlis, Şırnak, Rize illerinde tespit edilen ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon yapılmıştır. 380 personel ile ilimizde yapmış olduğumuz operasyonda; 3 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 1 adet uzun namlulu silah, 13 adet tabanca, 7 adet Ak-47 şarjörü, 9 adet tabanca şarjörü, 450 adet 9.19 mm fişek, 227 adet 7.62 mm fişek, 42 adet 7.65 mm fişek, 13 adet av tüfeği, 129 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. 6136 SKM muhalefet suçundan 34 şüpheli şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.