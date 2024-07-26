Van'ın Erciş ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Van\'ın Erciş ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çobanlar arasında çıkan anlaşmazlık sonucu silahlı kavga yaşandı. Kavgaya sürü sahipleri de karışınca 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

26.07.2024 00:42
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Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çobanlar arasında hayvanların otlatılması konusunda çıkan anlaşmazlıktan ötürü doğan silahlı kavga nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Van Erciş'te yaşandı. Yaylada çobanlar arasında çıkan silahlı kavgaya sürü sahiplerinin de karışmasıyla 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Erciş ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Erciş ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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