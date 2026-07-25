Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu

Kuşadası'nda iki köpeğin saldırdığı yaban domuzu, çığlıklarını duyan domuz sürüsünün olay yerine gelmesiyle kurtulurken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

SOKAK KÖPEKLERİ KISTIRDI

Olay, akşam saatlerinde Kuşadası ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokak aralarında yiyecek arayan yalnız bir yaban domuzu, biri kangal cinsi olan iki sokak köpeğinin hedefi oldu.

Köpekler yaban domuzunu çembere alarak etkisiz hale getirmeye çalışırken, panikleyen domuzun çıkardığı yüksek sesler çevredeki sessizliği bozdu.

SÜRÜNÜN MÜDAHALESİYLE KURTULDU

Saldırıya uğrayan domuzun çaresiz çığlıkları, şans eseri çok da uzakta olmayan kendi sürüsünün dikkatini çekti. Kısa süre içerisinde olay yerine hızla gelen yaban domuzu sürüsü, doğrudan köpeklerin üzerine yönelerek duruma müdahale etti.

Kalabalık sürünün ani baskını karşısında geri adım atmak zorunda kalan köpekler bölgeden uzaklaşırken; saldırıya uğrayan yaban domuzu da güvenli bir şekilde sürüsünün arasına katılarak gözden kayboldu.

O ANLAR KAMERADA

Sokak ortasında yaşanan bu anlık hareketlilik, çevredeki mahalle sakinleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Amatör cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde; iki köpeğin yalnız kalan yaban domuzuna saldırdığı anlar ve hemen ardından kalabalık sürünün gelerek üyelerini kurtardığı o çarpıcı dakikalar yer aldı.