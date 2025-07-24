Yahudi Yaz Kampı Çocukları Uçaktan İndirildi - Son Dakika
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Yahudi Yaz Kampı Çocukları Uçaktan İndirildi

24.07.2025 21:57
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Valencia-Paris seferinde, Kineret Kampı'ndan 50 çocuk uçakta rahatsız edici davranışlar sergileyip indirilmiş.

Fransa'daki Kineret Kampı'nın İspanya'ya düzenlediği bir gezinin ardından Valencia- Paris seferini yapmak üzere Vueling Havayolları'na ait bir uçağa binen Yahudi yaz kampı grubundaki 50 çocuk, mürettebat ve güvenlik görevlileriyle yaşadıkları anlaşmazlık sonrasında uçaktan indirildi.

Çoğunlukla çocuklardan oluşan bir Yahudi yaz kampı grubu, İspanya'nın Valencia kentinde Fransa'ya gitmek üzere bindikleri uçakta taşkınlık çıkardı. Fransa'dan İspanya'ya gelen yaklaşık 50 kişilik Kineret Kampı grubu, dün Valencia-Paris seferini gerçekleştirmek üzere bindikleri Vueling Havayolları'na ait uçakta personel ile yaşadıkları tartışma sonucu uçaktan zorla indirilirken, gruptan sorumlu olduğu iddia edilen 21 yaşındaki bir kadın da gözaltına alındı.

"Grup son derece rahatsız edici davranışlarda bulunarak uçuşun güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini tehlikeye attı"

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Grup son derece rahatsız edici davranışlarda bulunarak ve çok çatışmacı bir tutum sergileyerek uçuşun güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini tehlikeye attı. Kalabalık, acil durum teçhizatını kötüye kullanarak ve zorunlu güvenlik sunumunu aktif olarak engelleyerek birçok uyarıyı duymazdan gelmiş, bu da mürettebatın güvenliği çağırmasına neden olmuştur. Uçaktan indirilen grup terminale vardığında agresif davranışlarını sürdürdü. Bazı kişiler yetkililere karşı şiddet içeren bir tutum sergiledi ve bu durum grubun üyelerinden birinin gözaltına alınmasına yol açtı. Mürettebatımızın kararının, ilgili yolcuların dinleriyle ilgili olduğu yönündeki iddiaları kesin bir şekilde reddediyoruz" denildi.

Yaşı 10 ila 15 arasında değişen çocukların uçaktayken yüksek sesle İbranice şarkılar söyleyerek diğer yolcuları rahatsız ettiği iddia edilirken, İsrail basını da yetkilileri gruba karşı kışkırtıcı ifadeler kullanmakla suçladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Madrid Büyükelçiliği ile ortak gerçekleştirdiği açıklamada ise olayın meydana gelmesinin ardından havalimanındaki yetkililerle temas halinde olunduğu belirtildi. - VALENCİA

Kaynak: İHA

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