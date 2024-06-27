Yalova-Bursa Karayolunda Tıra Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Yalova-Bursa Karayolunda Tıra Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Yalova-Bursa karayolunda meydana gelen kazada, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan bir tıra otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

27.06.2024 10:22
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Yalova- Bursa karayolunda kavşaktan karşıya geçen tıra otomobil çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 06.15 sıralarında Bursa-Yalova karayolu, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan gelip İnegöl Oylat Kaplıcaları'na gitmek isteyen bir aileyi taşıyan Mustafa Toprak (57) idaresindeki 77 DF 707 plakalı otomobil, kavşakta 16 HS 151 plakalı bir tıra yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Mustafa Toprak ile birlikte Müesser Toprak (59), Mediha Can (77) ve Nuri Can (74) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova-Bursa Karayolunda Tıra Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova-Bursa Karayolunda Tıra Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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