Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu

Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 zanlı adliyeye sevk edildi. Binlerce mağdurun olduğu olayda, şüphelilerin mağdurları 'bedava tatil kazandınız' diyerek otelde ağırladıkları ve burada devre mülk hissesi sattıkları belirlendi. Mağdurların hukuki yoldan kendilerine sıkıntı oluşturmaması için 21 farklı şirket kurulduğu ileri sürüldü. Operasyonda toplam 29 kişi gözaltına alındı ve 50 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde edildiği öğrenildi.

13.06.2024 14:18
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Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerine yüzlerce kişiden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Binlerce mağdurun olduğu öğrenilen olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıldır gizli soruşturmayı yürüttü.

"Bedava tatil kazandınız" denilerek mağdurlar otelde ağırlandı

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin mağdurları internet, telefon, SMS gibi yollarla "bedava tatil kazandınız" diyerek Termal ilçesindeki bir otelde ağırladıkları belirlendi. Ücretsiz tatil için gittikleri otelde toplantılara zorunlu olarak katılan mağdurlara burada devre mülk hissesi satıldığı tespit edildi. Satışların yapıldığı salonda sahte alıcı ailelerin yerleştirildiği ve mağdurlara da satış için psikolojik baskı yapıldığı ileri sürüldü. Satış masalarında ise mağdurların yaşam, görüş ve giyim tarzlarına uygun personeller belirlenerek ikna edildiği ileri sürüldü.

21 farklı şirket kuruldu

Mağdurların hukuki yoldan kendilerine sıkıntı oluşturmaması için 21 farklı şirket kurulduğu ileri sürülen zanlılar, hisse satışı yapan firmanın dosyalarını başka bir firmaya devrettiği, bu devirler sayesinde de zanlıların kendilerine ulaşılmasının engellendiği öğrenildi. Devre mülk haklarını kullanamayan vatandaşların, bir üst kategori olarak lanse edilen "Kırmızı Dönem Satışı" adı altında ikna edilerek bir kez daha dolandırıldıkları da iddialar arasında.

29 zanlı adliyeye sevk edildi

Operasyonda aralarında firmaların üst düzey yöneticilerinin de olduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliye sevk edildi. Şu ana kadar gelen başvurulara göre "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunun işlenmesiyle 50 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Rakamın başvuruların artmasıyla birlikte daha da yükseleceği tahmin ediliyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika

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