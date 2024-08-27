Yalova'da kaybolan 2 tersane işçisi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Yalova'da kaybolan 2 tersane işçisi için arama çalışmaları devam ediyor

Yalova\'da kaybolan 2 tersane işçisi için arama çalışmaları devam ediyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kaybolan 2 tersane işçisini bulmak için arama çalışmaları 42. saatte devam ediyor. Marmara Denizi'nde 20 unsur ve 79 personel görev alıyor. Bursa AFAD da çalışmalara destek veriyor.

27.08.2024 11:13
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan ve fırtınada kaybolan 2 tersane işçisini havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları 42'nci saatinde devam ediyor. 20 unsur 79 personelle Marmara Denizi'nde ekipler seferber olmuş durumda. Yanı sıra Bursa AFAD da bölgeye ekip gönderip, çalışmaları 3 ayrı kıyıdan sürdürüyor.

Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisinden 2 gün önce turlamak için kanoyla denize açılan Hüseyin Piner (33) ve mesai arkadaşı Yücel Coşkun (28) Bozburun mevkiine ilerlerken Tavşantepe bölgesinde akıntıya kapıldı.

Mesai arkadaşları uyarmış

Denizde açılan Piner ve Coşkun'u arayan mesai arkadaşları kendilerine bölgede akıntı ve fırtına olduğunu, çok fazla açılmamaları gerektiğini söylediler. Kendilerinin güvende olduğu söyleyen ikili ise bir süre sonra çalışma arkadaşlarını arayıp sahil güvenliğe haber vermelerini istedi. İhbarcılara ulaşan sahil güvenlik ekipleri akıntıya kapılan Piner ve Coşkun'dan konum istedi.

Fakat sinyalin kesilmesi nedeniyle konum gelmemesi üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmaların yoğunlaştığı bölgede kanoya ulaşan ekipler, havadan sahil güvenlik helikopteri, 20 sahil güvenlik botu ve karadan da jandarma, AFAD ve polis olmak üzere 79 personelle arama kurtarma çalışması sürüyor. Yanı sıra bölgeye Bursa'dan da AFAD ekibi destek verdi. 2 ekip Bursa'nın Mudanya, Eşkel ve Eğerce kıyı şeridinde de çalışmalara başladı. Gecenin karanlığında ara verilen havadan ve denizden arama çalışmaları sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı Çalışmalar 42 saattir sürerken henüz olumlu bir sonuç alınamadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da kaybolan 2 tersane işçisi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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