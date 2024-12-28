Yalova'da Tehlikeli Sürüş Skandalı - Son Dakika
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Yalova'da Tehlikeli Sürüş Skandalı

Yalova\'da Tehlikeli Sürüş Skandalı

Yalova'da bir sürücü, trafikte diğer aracın aynasını kırmaya çalıştı, görüntüler büyük tepki topladı.

28.12.2024 22:03
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Yalova'da trafikte tehlikeli şekilde kullandığı otomobille başka bir aracın dikiz aynasını kırmaya çalışan sürücü, kameralara yansıdı.

Yalova- Bursa karayolu Orhangazi istikametinde seyreden 06 ABE 189 plakalı otomobil sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde modifiyeli ve yüksek egzoz sesi çıkaran otomobiliyle araçları sollayan sürücünün, başka bir otomobilin yanına yaklaşarak sıkıştırdığı görüldü. Bir süre sonra araç camından kolunu uzatan sürücü, diğer otomobilin dikiz aynasını kırmak için müdahalede bulundu. Daha sonra aracın önüne geçen sürücü yavaşlayarak kazaya davetiye çıkardı. Trafikte hem kendi hem de diğer insanların canını hiçe sayarak araç kullanan sürücünün sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük tepki topladı.

Sokak ve caddeleri yarış pistine döndürmüş

Öte yandan isiminin B.İ olduğu öğrenilen şüphelinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda birçok kez trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü. 50 km hız sınırı bulunan Termal yolunda arkadaşlarıyla yarışan şüphelini davranışları kan dondurdu. Paylaşımlarda çeşitli marka ve modellerdeki araçlarla hız sınırlarını aşan, çakarlı araç kullandığı görülen ve trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüyle ilgili polis tahkikat başlattı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Tehlikeli Sürüş Skandalı - Son Dakika

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