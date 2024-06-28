Yalova merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Yalova merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Yalova merkezli İstanbul, Bursa ve Antalya'da düzenlenen operasyonda, baba, kızı ve damadı da dahil olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bir villayı uyuşturucu üretim tesisine çevirerek büyük şehirlerde satışını yaptığı belirlendi. Operasyonda, uyuşturucu maddeler, vakumlama cihazı, terazi ve diğer ekipmanlar ele geçirildi.

28.06.2024 13:17
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Yalova merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Baba, kızı ve damadı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Villayı uyuşturucu serasına çeviren zanlılar yakalandı

YALOVA - Yalova merkezli İstanbul, Bursa ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında baba, kızı ve damadı olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Yalova'da bir villayı kiralayarak uyuşturucu üretim tesisine çeviren şüphelilerin bunların satışını büyük şehirlerde yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri il genelinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti ile Hint keneviri bitkisi" yetiştirdikleri, hasadı ile izleyen süreçte elde edilen uyuşturucu maddenin satışını yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik harekete geçti. Polis Yalova merkezi başta olmak üzere İstanbul, Bursa ve Antalya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda C.Z., E.Z., İ.T., M.M., S.S., Ö.O. ve S.Y yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan baba, kızı ve damadı olduğu öğrenildi.

Ekipler gözaltına alınan şahıslara ait ikametlerde narkotik maddeler arama köpekleri Gölge ve Zeytin eşliğinde yapılan arama gerçekleştirdi. Operasyonda 27 kök Hint keneviri bitkisi, 924 gram skunk, vakumlama cihazı, 11 adet vakumlu ambalaj paketi, ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Villada özel sistemlerle uyuşturucu yetiştirdiler

Öte yandan yapılan aramalarda polis girdiği bir villada Hint keneviri bitkisi üretim ve çoğaltmada kullanılan 44 LED lamba, 4 ısı-nem ölçme cihazı, 4 havalandırma cihazı, karbondioksit tüpü ve havalandırma kanalı, Hint Keneviri Bitkisi yetiştirmede kullanılan çeşitli biyolojik ve kimyasal sıvı takviyeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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