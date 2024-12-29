Yan Bakma Nedeniyle Silahlı Saldırı

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Avcılar'da "yan baktın" diyerek iki kişiyi vurdu

İSTANBUL - Avcılar'da yan bakma nedeniyle yaşanan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren iki şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 23 Aralık gecesi yaşanan olayda, iki kişi yan bakma nedeniyle tartıştıkları şahısların silahlı saldırısına uğradı. Yaralan C.K. ve C.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlata Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek saldırganların aracının plakasını tespit etti. Araç içerisinde 2 kişinin bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda araçtaki şüphelilerden İ.Ö. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ikamet adresinde, B.E. ise Esenyurt Saadetdere'de çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

B.E.'nin iş yerinde yapılan aramalarda, 140 adet uyuşturucu hap, 6 bin 400 lira ile birlikte olayda kullanılan tabanca ele geçirilirken olayın yan bakma nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.