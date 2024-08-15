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Yaraladığı husumetlisinin oğlunu öldüren zanlı 58 gün sonra Kuşadası'nda yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de aralarında çıkan tartışma sonucu baba ve oğlunu silahla yaralayan, sonrasında ise çocuğun ölümünün ardından firari cinayet zanlısı özel ekip sayesinde 58 gün sonra Aydın'da yakalandı.

18 Haziran tarihinde Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesinde meydana gelen olayda; Emrah Görmez (35), oğlu Muhammet Hüseyin Görmez ile caddede yürüdükleri sırada aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Melih K. bir araçla yanlarına yaklaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Melih K., belinden çıkardığı silahla Emrah Görmez'i hedef aldı. O sırada Muhammet Hüseyin Görmez ise kendisini babasına siper etmesi sonucu baba ve oğlu kurşunların hedefi oldu. Melih K. ise yanındaki arkadaşı İzzet D., ile olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri baba ve oğlunu hastaneye sevk etti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Muhammet Hüseyin Görmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Görmez ise yoğun bakım ünitesinde uzun süre yaşam mücadelesi verdi.

İzini kaybettirdiğini düşünen zanlı 58 gün sonra yakalandı

Olayın ardından Melih K., firar ederken, kaçmasına yardım eden İzzet D., ise olaydan iki gün sonra polis ekiplerine teslim oldu. Mahkemeye çıkarılan İzzet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise cinayet zanlısı Melih K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Melih K.'nın peşine düşen özel ekip, zanlının Aydın'ın Kuşadası ilçesinde olduğunu belirledi. Kuşadası İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle koordineli olarak operasyon düzenlenen Denizli Cinayet Büro ekipleri, Melih K.'yı saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri süren Melih K.'nın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.