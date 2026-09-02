Gece yarısı yardım yardım istediler: 8 çocuk son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Gece yarısı yardım yardım istediler: 8 çocuk son anda kurtarıldı

Gece yarısı yardım yardım istediler: 8 çocuk son anda kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler için Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri harekete geçti. Alaçatı Bozalan mevkisinde karada mahsur kaldığı belirlenen 8'i çocuk 18 düzensiz göçmen, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İzmir Çeşme'de Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu karada mahsur kalan 8'i çocuk 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

YARDIM TALEBİ ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay, 31 Ağustos saat 21.30 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Bozalan mevkisinde meydana geldi. Bölgede bulunan bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu yönünde ihbar alınması üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. İhbarın ardından göçmenlerin bulunduğu noktanın belirlenmesi ve güvenli şekilde bölgeden çıkarılmaları için çalışma başlatıldı.

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) ile Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı personeli bölgeye intikal etti. Ekiplerin koordineli şekilde yürüttüğü çalışma sonucunda düzensiz göçmenlerin karada mahsur kaldığı belirlendi. Göçmenlere ulaşan ekipler, grubun bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılması için müdahalede bulundu.

KURTARILANLARIN 8'İ ÇOCUK

Ekiplerin çalışması sonucunda Afganistan uyruklu toplam 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan kişiler arasında 8 çocuğun da bulunduğu belirtildi. Böylece yardım talebinin ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma personelinin ortak çalışmasıyla gruptaki tüm göçmenlere ulaşıldı.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE SEVK EDİLDİLER

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ekipler tarafından bölgeden çıkarıldıktan sonra gerekli işlemlere alındı. İşlemleri tamamlanan 8'i çocuk 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Olayda göçmenlerin neden ve ne şekilde karada mahsur kaldığına ilişkin verilen bilgilerde başka bir ayrıntıya yer verilmedi.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik, İnsan Hakları, Afganistan, 3. Sayfa, Jandarma, Alaçatı, Göçmen, Çocuk, Çeşme, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece yarısı yardım yardım istediler: 8 çocuk son anda kurtarıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Sınır diye birşey kalmamış galiba önüne gelen ülkeye giriyor bunlar nasıl gelmiş 1 1 Yanıtla
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