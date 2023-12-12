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Yargıtay Kararı: Banka da Sorumlu Tutulabilir - Son Dakika
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Yargıtay Kararı: Banka da Sorumlu Tutulabilir

Bursa Barosu Avukatlarından Cüneyt Fidan, Seçil Erzan dosyasına ışık tutacak Yargıtay kararının bankanın da sorumlu olduğunu gösterdiğini belirtti. Banka Müdürü Seçil Erzan'ın ünlü futbolcuları dolandırdığı iddia edilen davada Yargıtay'ın benzer bir davadaki kararı gündeme bomba gibi düştü.

12.12.2023 - 09:35,
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Yargıtay kararı, Seçil Erzan dosyasına ışık tutacak

Bursa Barosu Avukatlarından Cüneyt Fidan, banka müdürünün dolandırıcılığından bankanın da sorumlu olduğu yönünde Yargıtay kararı olduğunu hatırlattı

BURSA - İstanbul'da Banka Müdürü Seçil Erzan'ın; aralarında ünlü futbolcuların da yer aldığı kişileri yüksek getiri vaadiyle dolandırdığı iddia edilen davada yeni gelişmeler gün yüzüne çıkarken, Yargıtay'ın benzer davadaki kararı ise gündeme bomba gibi düştü. Daha önce de benzer bir olay yaşandığını söyleyen Bursa Barosu Avukatlarından Cüneyt Fidan, o davada verilen Yargıtay kararında bankanın da sorumlu tutulduğunu söyledi.

Yüksek getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu ifade ederek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Banka Eski Müdürü Seçil Erzan'ın davası sürüyor.

Bursa Barosu Avukatlarından Cüneyt Fidan, geçmiş yıllarda da benzer bir dava görüldüğünü söyleyerek o davada verilen Yargıtay kararında bankanın da sorumu tutulduğunu hatırlattı. Yargıtay kararının emsal teşkil ettiğini belirten Fidan, bu kararın Seçil Erzan dosyasına ışık tutacağını ifade etti.

İlk derece mahkemesi bankayı sorumlu tutmadı, dava Yargıtay'a taşındı

İlk derece mahkemesinde görülen benzer davadaki kararda bankanın sorumlu tutulmadığı ve konunun Yargıtay'a taşındığını hatırlatan Fidan, "Bildiğiniz üzere son günlerde gündemi oldukça meşgul eden bir konu var. Bir banka müdürü bankanın ismini kullanarak birden fazla kişiyi dolandırması konuşuluyor. Bugün bu konuya değil ancak bu konuya çok benzer daha önceki Yargıtay kararına değineceğim. Yargıtay kararına konu olayda davacılar kuyumcu ve bir banka ile geniş hacimli bir işlem yapmaktalar. Fakat bir süredir ödemeleri elden banka şubesinde yapmaktalar. Çünkü banka müdürü bu yönde talimat vermiş. Davacılar bir süre sonra paralarını geri istediklerinde bir kısmı parasını alabiliyor, bir kısmı yaptığı ödemeden çok daha fazlasını alırken bir kısmı ise alamıyor. Daha sonra bankaya yapılan bütün ödemeler için dava açılıyor. İlk derece mahkemesi vermiş olduğu kararda bankanın sorumlu olmadığını öne sürüyor. Çünkü yapılan işlemlerin banka müşteri işlemleri olmadığı, davacıların kendi hesaplarına para yatırmadığı ve bunu kanıtlayamadıklarını öne sürüyor. Aynı zamanda da bazı davacıların yapmış oldukları ödemeleri kat ve kat fazlasıyla geri aldıklarından bahsediyor, bu nedenle de ilk derece mahkemesi davayı reddediyor. Ayrıca ilk derece mahkemesi vermiş olduğu kararda davacıların söz konusu paraları Türk Lirası olarak verdiklerini ve döviz kurunun altında daha uygun fiyatla döviz almak için verdiklerini belirtmiştir. Nitekim bu davanın her iki tarafının da kabulündedir, bu sebepler de davayı reddetmiştir" şeklinde konuştu.

Yargıtay kararında bankanın sorumlu olduğuna hükmediliyor

Geçmişte Yargıtay'a taşınan konuda, Yargıtay'ın ilk derece mahkemesinin kararını bozduğunu ve bankayı da yaşanan olaydan sorumlu tuttuğunu ifade eden Fidan, "İtiraz üzerine konu Yargıtay'a taşınıyor. Yargıtay yapmış olduğu incelemede bu kararı bozuyor ve bankanın sorumlu olduğunu hükmediyor. Yargıtay yaptığı incelemede her ne kadar davacılar banka hesaplarına para yatırmamış olsalar da bu paraları bir banka müdürüne yatırmış olmaları, banka müdürünün bu işlemlerde karşılığında dekontları kaşeleyip imzalı bir belgeyi davacılara vermiş olmasını göz önünde bulunduruyor. Davacıların bu paraları banka çalışanlarına yatırdığını, banka gişe görevlisinin ajanda kayıtlarından da anlaşıldığını ve bu sebeple paranın yatırıldığının kanıtlandığını kabul ediyor. Aynı zamanda işveren sorumluluğu ilkesi çerçevesinde banka müdürünün gerçekleştirmiş olduğu bu hukuka aykırı fiilden dolayı bankanın da sorumlu olduğunu kabul ediliyor" dedi.

Yargıtay'ın verdiği karar emsal niteliği taşıyor

Geçmişte görülen benzer davada Yargıtay'ın kararının emsal niteliği taşıdığını belirten Fidan, "Yargıtay kararları bize kanunun uygulamada somut olaylarda nasıl ele alınacağını açıklar. Bahsetmiş olduğumuz Yargıtay kararı da son zamanlarda gündemi meşgul eden bir olaya ışık tutabileceğine inanıyorum. Çünkü Yargıtay kararında hem eski borçlar kanununda hem de günümüz borçlar kanunda yer alan adam çalıştıranın sorumluluğu ilkesinin somut olaylarda nasıl uygulanması gerektiğini anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Kararı: Banka da Sorumlu Tutulabilir
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay Kararı: Banka da Sorumlu Tutulabilir - Son Dakika


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