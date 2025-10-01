Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 59 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 59 Şüpheli Yakalandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 59 Şüpheli Yakalandı
01.10.2025 08:19
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 59 Şüpheli Yakalandı
Mersin merkezli operasyonda 59 şüpheli yakalandı, 34'ü tutuklandı, 22 Milyar TL işlem hacmi belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahse karşı düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını ve 34'ünün tutuklandığını açıkladı.

6 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da yasa dışı bahse karşı jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi.

22 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

34 KİŞİ TUTUKLADI

Düzenlenen operasyonlar sonucu 59 şüpheli yakalanırken 34'ü tutuklandı, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Mersin, Hukuk, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 59 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 59 Şüpheli Yakalandı
