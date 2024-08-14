Yasaklı bölgede kaçak midye avcılığı yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Yasaklı bölgede kaçak midye avcılığı yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Üsküdar'da yapılan operasyonda 1 ton kaçak midye ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. Şüpheliye su ürünleri kanuna muhalefet suçundan para cezası kesildi.

14.08.2024 11:31
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Yasaklı bölgede mide avcılığı yaptığı iddia edilen T.S. adlı 1 şüpheli gözaltına alındı, zanlıya 'Su Ürünleri Kanuna Muhalefet' suçundan 26 bin 242 lira para cezası kesildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Deniz Polisi tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirildi, 1 kişi 'şüpheli' olarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı devriye görevi sırasında Üsküdar Kuzguncuk Parkı sahil kıyısında bir araca deniz canlısı yüklendiğini tespit etti. Şüpheli görülen minibüs durduruldu, sürücü T.S. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 tonu bulan 50 çuval midye ele geçirildi.

Gözaltına alınan kaçak midye avcısı T.S.'ye 1380 sayılı su ürünleri kanuna göre 'yasak yerde midye avcılığı yapmak' suçundan toplam 26 bin 242 lira para cezası kesildi.

Ele geçirilen 1 ton civarındaki midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi.

Kaçak olarak toplanan çuvallar dolusu midyelerin başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye piyasasına sürülmek üzere avlanıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yasaklı bölgede kaçak midye avcılığı yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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