Yaşlı kadını 700 bin TL dolandırdılar - Son Dakika
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Yaşlı kadını 700 bin TL dolandırdılar

Adana'da 69 yaşındaki kadın, FETÖ korkusuyla dolandırıcılara 700 bin TL değerinde altın verdi.

23.12.2024 19:55
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Yaşlı kadını "kimliğin FETÖ'nün eline geçti" bahanesiyle 700 bin TL dolandırdılar

ADANA - Adana'da 69 yaşındaki bir kişiyi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti" bahanesiyle 700 bin TL dolandırdıktan sonra yakalanıp tutuklandı. tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde yaşayan G.A. (69), isimli kadını telefonla arayıp kendisini "Komiser Selim" olarak tanıtan bir şüpheli, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerin eline geçti. Evinizdeki para ve altınları size göndereceğim arkadaşımıza teslim edin. Paranız devlet güvencesinde olacak, operasyon bitince teslim edeceğiz" dedi.

G.A., FETÖ denilince korkup kendisinden parayı almaya gelen İ.D.'ye 700 bin TL değerinde 2 bilezik, 5 çeyrek, 3 yarım altın, 15 tam altın ve 1500 Euro'yu verdi. G.A. bir süre sonra "Komiser Selim" olarak konuştuğu kişinin numarasını aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını fark eden G.A. durumu hemen polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışmalara başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında 16 yaşındaki İ.D.'nin altınları ve aldığı bir miktar parayı G.E.'ye teslim ettiği belirlendi.

Altınları alan G.E. ise, A.D.'nin kuyumcusuna giderek bozdurdu. Parayı bozduran G.E., 2021 yılında dolandırıcılık olayından tutuklanan ve sadece 1 ay sonra serbest kalan eşi A.E.'yi aradığı belirlendi. Bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin saklandıkları yerler belirlendi.

Dolandırıcılık polisleri A.E., G.E., İ.D. ve A.D.'yi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda G.E., İ.D. ve A.D. yakalanırken A.E.'nin yurt dışında olduğu belirlendi. Kuyumcu A.D. dolandırıcılıklar haberinin olmadığını beyan ederken G.E. ise suçu yurt dışına kaçan kocası A.E.'ye attı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E., İ.D. ve A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, G.A.'nın 525 bin TL'si iade edildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı kadını 700 bin TL dolandırdılar - Son Dakika

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