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Yavru Kediye İşkence Eden Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Yavru Kediye İşkence Eden Şahıs Yakalandı

İstanbul'da bir şahıs, sosyal medyada paylaştığı videoda yavru bir kediyi işkence ederek öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, hayvanları koruma kanununa göre adliyeye sevk edildi.

Yavru Kediye İşkence Eden Şahıs Yakalandı
29.12.2023 - 14:39,
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Yavru bir kediyi işkence çektirerek ölümüne neden olan ve o anları da sosyal medyada paylaşan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevke edildi.

İstanbul'da bir şahıs, sosyal medyada hesabından yavru bir kediyi işkence çektirerek öldürdüğü anları paylaştı. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince başlatılan çalışmalar sonucu sosyal medya paylaşımlarından kimlik bilgilerine ulaşılan B.G. (16) 28 Aralık'ta Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs, "5199 Hayvanları Koruma Kanunu" "Acımasızca ve Zalimce Muamele Hayvan Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Hayvan Hakları, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yavru Kediye İşkence Eden Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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