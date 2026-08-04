Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu - Son Dakika
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Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu

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Bolu’da elektrikli bisikletli bir şahıs, elinde taşıdığı yavru kediyi önce öptü, ardından elleriyle boğarak telef etti.

Bolu'da elektrikli bisikletli bir şahıs, elinde taşıdığı yavru kediyi önce öptü, ardından elleriyle boğarak telef etti.

Olay, merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak üzerinde meydana geldi. 

Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu

YAVRU KEDİYİ UZUN BİR SÜRE ÖPTÜ

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıs elinde getirdiği hayvanı kucağına alarak öptü.

Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu

ACIMASIZCA BOĞDU

Şahıs ardından elinde tuttuğu kediyi boğdu. Yavru kediyi canice katlede şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu

Yaşanan olay, sokağı gören bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu
Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, kedi, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu - Son Dakika
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