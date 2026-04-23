Yayınladığı videoyla, evlenmek istediği kadını teslim etmezlerse saldırı yapacağını söyledi, gözaltına alındı - Son Dakika
Yayınladığı videoyla, evlenmek istediği kadını teslim etmezlerse saldırı yapacağını söyledi, gözaltına alındı

Yayınladığı videoyla, evlenmek istediği kadını teslim etmezlerse saldırı yapacağını söyledi, gözaltına alındı
23.04.2026 09:44  Güncelleme: 09:52
Yayınladığı videoyla, evlenmek istediği kadını teslim etmezlerse saldırı yapacağını söyledi, gözaltına alındı
Burdur'un Bucak ilçesinde, sosyal medya üzerinden evleneceği kadını teslim etmesi için tehditte bulunan H.E. jandarma tarafından gözaltına alındı. Tehdit içeren video sonrası harekete geçen ekipler, şahsı kısa sürede yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Burdur'un Bucak ilçesinde çektiği video ile sosyal medya üzerinden evleneceği kadını kendisine teslim edilmesini isteyen şüpheli, aksi takdirde büyük saldırı olacağını söyleyince jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, H.E. (46) yaşındaki şahıs sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile tarih vererek evlenmek istediği kadının kendisine teslim edilmesini, aksi takdirde büyük saldırı olacağı tehdidinde bulundu. H.E. ayrıca videoda, "Ben size söylüyorum bu sizi son uyarışım. Bir daha uyarmıyorum. Partnerlerimi durduramıyorum. Mayıs'ın 22'sine kadar haber bekliyorum. Eğer evlenecek olduğum kadını teslim etmezseniz saldırı büyük olacak. Ben size diyorum. Ne jandarma dinlerim ne de polis" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın tespitinin ardından harekete geçen Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bahse konu şahıs kısa süre içerisinde tespit ederek gözaltına alındı. Buradaki ifadesinin tamamlanmasının ardından H.E., Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Sahsın adli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik incelemenin devam ettiği bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yayınladığı videoyla, evlenmek istediği kadını teslim etmezlerse saldırı yapacağını söyledi, gözaltına alındı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 12:08:33. #7.12#
SON DAKİKA: Yayınladığı videoyla, evlenmek istediği kadını teslim etmezlerse saldırı yapacağını söyledi, gözaltına alındı - Son Dakika
