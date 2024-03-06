Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır\'a kaçtığı ortaya çıktı

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kullandığı lüks araçla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan ve daha sonra annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırılan 16 yaşındaki Timur C. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Anne ve oğulun kaza sonrası yurt dışına kaçmak için plan yaptığı, ilk hedeflerinin ABD olduğu ama o saatte ABD'ye uçak bulamadıkları için ilk bulabildikleri uçakla Mısır gittikleri tespit edildi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü meydana gelen trafik kazasında arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Acı'ya lüks bir araç çarpmıştı. Kaza sonrası lüks araç sürücüsü 16 yaşındaki Timur C., olay yerine gelen annesi Yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır'a kaçmıştı. Anne ve oğulun neden Mısır'a kaçtıklarının yanıtı bulundu.

Eylem Tok ve oğlu Timur C. yurt dışına kaçarken

ABD'YE UÇAK BULAMAYINCA MISIR'A GİTMİŞLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kazanın 23.30'da gerçekleştiğini, anne-oğulun 04.30 uçağıyla Türkiye'den ayrıldığını açıkladı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre anne ve oğulun kaza sonrası yurt dışına kaçmak için plan yaptığı, ilk hedeflerinin ABD olduğu ama o saatte ABD'ye uçak bulamadıkları için ilk bulabildikleri uçakla Mısır gittikleri ortaya çıktı.

EYLEM TOK'UN OĞLU TİMUR C.'NİN ABD VATANDAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yazar Eylem Tok'un oğlunun ABD'de doğduğu için o ülkenin vatandaşı olduğu ve bu nedenle annesi tarafından oraya kaçırılmak istendiği de tespit edildi. İstanbul Havalimanı'nda ortaya çıkan görüntülerde de Timur C.'nin pasaport kontrolünden geçerken ABD pasaportunu kullandığı öğrenildi. İkilinin Mısır'ın ardından ABD'ye kaçabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.