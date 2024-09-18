Yeğenini Öldüren Eşe Müebbet Ceza

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Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla yeğenini öldüren ve eşinin yaşadığı Bursa'ya giderken yakalanan Nurullah Kalay'ın, indirimsiz şekilde müebbet hapis cezasıyla çarptırılmasına karar verildi.

Diyarbakır'da yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan Nurullah Kalay, eşi Ebru Kalay ile ilişkisi olduğunu gerekçesiyle Eskişehir'de öğrenci olan yeğeni Heybettullah Kalay'ı, 10 Ağustos 2022 gecesi silahla vurarak öldürmüştü. Yeğenini öldürdükten sonra eşinin ikamet ettiği Bursa'ya giderken yakalanan Nurullah Kalay, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 23 yıla kadar hapis istenen tutuklu sanık Nurullah Kalay, hazır bulundu. Duruşmaya, maktul Heybetullah Kalay'ın babası ve taraf avukatları katıldı.

"Çok pişmanım"

Karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Nurullah Kalay, "Gerçekten çok pişmanım ve üzgünüm. Keşke küfür edip kaçmasaydı da bunlar yaşanmamış olsaydı" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Nurullah Kalay'ın son sözlerini beyan etmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, Nurullah Kalay hakkında Heybetullah Kalay'a karşı işlediği 'Kasten öldürme' suçundan 'Müebbet Hapis Cezası' ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca tutuklu sanık hakkında Bursa'da yaşayan eşi Ebru Kalay'a karşı 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan eylemin hazırlık aşamasında kalmasından dolayı 'Beraat' kararı, 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına karar verildi. - ESKİŞEHİR