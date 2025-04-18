Yemen\'deki Saldırıda 38 Ölü, 102 Yaralı

ABD ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Saldırıda en az 102 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ABD ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Ras İsa yakıt limanına dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Husilere bağlı medya kuruluşu Al Masirah TV'de yer alan haberlere göre Hudeyde şehrindeki limanı hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Saldırıda 102 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran destekli Husilerin yakıt kaynaklarını ortadan kaldırmak ve Husileri 10 yılı aşkın süredir bölgeyi terörize etmek için kullandıkları yasa dışı gelirden mahrum bırakmak için harekete geçti. Bu saldırıların amacı, kendi vatandaşlarını sömürmeye ve onlara büyük acılar yaşatmaya devam eden Husilerin ekonomik güç kaynaklarını zayıflatmaktır" ifadesi kullanılmıştı.

İthalatın yaklaşık yüzde 70'i, insani yardımlarının ise yüzde 80'i Ras İsa, Hudeyde ve Salif limanları üzerinden ülkeye giriş yapıyor.

Kasım 2023'ten bu yana Gazze'deki katliamlar nedeniyle İsrail bağlantılı gemilere ve İsrail topraklarına hava saldırıları düzenleyen Husiler, ABD-İngiliz birliklerinin müdahale etmeye başlamasının ardından bu ülkelere ait gemileri de hedef almaya başlamıştı. ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'in başkenti Sana ve liman kenti Hudeyde'nin çevresine yönelik düzenlediği son geniş çaplı saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetmiş, 98 kişi de yaralanmıştı. - EL HUDEYDE