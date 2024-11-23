Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan çete davasında Fırat Sarı savunma yapıyor.

23.11.2024 14:26
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine altıncı gününde devam ediliyor. Duruşmada örgüt lideri Fırat Sarı savunma yapıyor. Sarı bir bebek ile ilgili 'Sarıkaya'nın da fişini çekeceğim ha gelmezseniz', 'haha dedemin fişi' şeklindeki konuşmaya ilişkin, "Şimdi bunu siz duyunca irrite oluyorsunuz ama bunlar muhabbet. Bir hastanın fişini neden çekelim? Yapılmaması gereken bir şey. Tape olmuş dinlenmiş. Keşke yayınlanmasaydı" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava altıncı gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, Medisense şirketinin sahibi olan, doktor olarak anlaşma yaptığı hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarını işleten, bebeklerin ihmalen ölmesine neden olan örgüt lideri Fırat Sarı savunma yapıyor.

Duruşmada mahkeme başkanı tarafından sanığa tape kayıtlarında yer alan Çorlu Reyap Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım servisinin sorumlu hemşiresi sanık Bahar Kanık ile Fırat Sarı arasında geçen bir bebeğin fişini çekme konuşması soruldu. Konuşmada Fırat Sarı'nın bir bebek ile ilgili 'ölmesin ha' dediği, Bahar Kanık'ın 'Sarıkaya'nın da fişini çekeceğim ha gelmezseniz' dediği, Fırat Sarı'nın ise 'haha dedemin fişi' cevabı üzerine Bahar Kanık'ın 'haha çekeceğim fişi' şeklinde cevap verdiği görüldü. Fırat Sarı bu tape kaydına ilişkin "O bebek için çok mücadele ettik. Durumu kötü bir bebekti. Öyle bir şey yok ama. Niye fişini çeksin. Şimdi bunu siz duyunca irrite oluyorsunuz ama bunlar muhabbet. Bir hastanın fişini neden çekelim? Ben hastaların uzun yatışı ile para kazanıyorsam neden fişini çekeyim? Yapılmaması gereken bir şey. Tape olmuş dinlenmiş. Keşke yayınlanmasaydı. Siz kendi aranızda konuşmuyor musunuz 'birinin kellesini aldım' diye. Keşke konuşmasaydım. Espri yapılmış ama yapılmaması lazımdı" dedi.

Bunun üzerine duruşma savcısı, "Bizim üzerimizden örnek vermeden savunma yap" dedi.

Duruşmaya 30 dakika ara verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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