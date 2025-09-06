Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor
06.09.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bebekleri hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı iddia edilen çetenin davası sürüyor.

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Yenidoğan çetesi davasında ara karar bekleniyor

TARAFLAR SALONDA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 16 sanıktan 6'sı hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

Yenidoğan çetesi davasında ara karar bekleniyor

ARA KARAR AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor. Öte yandan, bugün görülen duruşmada, mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor.

Yenidoğan çetesi davasında ara karar bekleniyor

SANIK SAYISI 57'YE YÜKSELMİŞTİ

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 57'ye yükselmişti.

Yenidoğan çetesi davasında ara karar bekleniyor
Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, istanbul, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Bebek, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci maç sonu çıldırdı: Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm Nihat Kahveci maç sonu çıldırdı: Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm
Destek olmak istedi, borçlu çıktı: Bir imzayla binlerce liradan oldu Destek olmak istedi, borçlu çıktı: Bir imzayla binlerce liradan oldu
İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi
Eski ABD Başkanı Joe Biden cilt kanseri ameliyatı oldu Eski ABD Başkanı Joe Biden cilt kanseri ameliyatı oldu
İstanbul’da pazartesi günü okullar 10.00’da açılacak İstanbul'da pazartesi günü okullar 10.00'da açılacak
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
Türkiye’nin otomotiv, plastik ve yapı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin otomotiv, plastik ve yapı devi konkordato ilan etti
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 187 gün sonra cezaevinden çıktı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 187 gün sonra cezaevinden çıktı

11:49
Fiyatlar 36 kat artmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, AK Parti harekete geçti
Fiyatlar 36 kat artmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, AK Parti harekete geçti
11:43
Aykut Kocaman’dan Sadettin Saran’ın teklifine cevap
Aykut Kocaman'dan Sadettin Saran'ın teklifine cevap
11:04
Ceza alacak mı Dursun Özbek, Barış Alper için son kararını verdi
Ceza alacak mı? Dursun Özbek, Barış Alper için son kararını verdi
10:59
Görüntü Irak’tan değil Paris’ten Barzani “Kürtler için tarihi bir gün“ dedi, Şivan Perwer coştu
Görüntü Irak'tan değil Paris'ten! Barzani "Kürtler için tarihi bir gün" dedi, Şivan Perwer coştu
10:34
Saçlarını siyahlatmak için aldığı şampuan arı sokmasından beter hale getirdi
Saçlarını siyahlatmak için aldığı şampuan arı sokmasından beter hale getirdi
10:27
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener’i konuşacak
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
10:26
Komşusu şikayet eden yandı Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor
Komşusu şikayet eden yandı! Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor
09:59
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri’den hamileyim
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim
09:49
Vali, makamında takdim etti: İşte Türkiye’nin konuştuğu Kübra öğretmene verilen ödül
Vali, makamında takdim etti: İşte Türkiye'nin konuştuğu Kübra öğretmene verilen ödül
09:31
Savcı katili daha önce de restoranı basıp kırıp dökmüş
Savcı katili daha önce de restoranı basıp kırıp dökmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2025 11:59:27. #7.11#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.