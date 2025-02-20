Yenidoğan Çetesi Davasında Erteleme - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi Davasında Erteleme

Bebekleri hastanelere haksız sevk eden çetenin davası 24 Şubat'a ertelendi.

20.02.2025 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenidoğan Çetesi davasının duruşması ertelendi

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine 24 Şubat Pazartesi günü devam edilecek.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Damla Atak'ın avukatı Hasan Hazan savunma yaptı. Hazan savunmasında "Her yerde sanıklar bebek katili olarak geçiyor. Müvekkilim bize 'biz tutuklu kalalım önemli değil ama her yerde bize bebek katili diyorlar' diyor. Tutuklular burada ölüme gidiyor. Bu yargılama Ergenekon yargılamalarına döndü. Biz delillerimizi getiriyoruz ama mahkemeye sunamıyoruz" dedi.

Tutuklu sanık Dursun Eryılmaz'ın avukatı Nazan Işık ise, "Sanıklar yaklaşık 10 aydır cezaevinde ve tek hücrede kalıyorlar. Bizim aklanacağımız tek şey adli tıp raporları. Hasta dosyası yoksa bilirkişiler neyi inceledi? Aralık ayında tepeler imha edilmiş. Biz o delillerle hiç temas edemeyeceğiz maalesef" ifadelerini kullandı.

Duruşma sanık avukatlarının savunmalarına devam edilmek üzere 24 Şubat Pazartesi saat 10.00'a ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 47 sanığa ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede Fırat Sarı liderliğindeki ve yöneticiliğini İlker Gönen ile Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak olduğu açıklandı.

İddianamede çetenin hastaların mevcut durumlarını, evrak işlemlerine farklı yansıtarak (entübe olanı entübe olmayan, entübe olmayanı entübe olan, kullanılmayan ilaçları kullanılmış şekilde) gibi yöntemlerle evrak sahteciliği yapıp SGK'ya fatura ettiği, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde ettiği de aktarıldı. Hazırlanan iddianamede yer alan şüphelilerin çoğunun sağlık çalışanı olduğu ve kazanılan kardan bu çalışanların da aldığı belirtildi. İddianamede 112 sevk sistemi bertaraf edildiği için bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı gördüğü hastanelere yatışının yapıldığı, bu noktada amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi olarak en fazla kazanç elde edilmesi olduğu belirtildi. Bebeklerin her türlü enfeksiyona açık olan yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yatırılmasının kimi bebeklerde enfeksiyon kapma gibi rahatsızlıklara kimi bebeklerde ise ölüme dahi sebep olduğu da iddianamede kaydedildi. Şüphelilerin usulsüz şekilde düşümünü yaptıkları currosurf, infasurf gibi ilaçları hastaneden çıkartarak satıp maddi kazanç elde ettikleri, Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı şekilde işletme devri yapılarak danışmanlık hizmeti adı altında Fırat Sarı liderliğindeki Yenidoğan Suç Örgütü'nün çok sayıda hastaneye az sayıda doktorla hizmet vermeye çalışması nedeni ile aslında sağlık hizmetinin doğrudan hemşire ve hatta hemşire yardımcıları ile verildiği bu nedenle bebek ölüm sayılarının arttığı da iddianamede kaydedildi.

Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Bebek, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında Erteleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 06:39:56. #1.13#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi Davasında Erteleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.