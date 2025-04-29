Yenidoğan Çetesi liderinin avukatı suçu 112\'ye attı: Bebekleri kimin öldürdüğü belli

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmasının görülmesine 6'ıncı gününde devam edildi. Duruşmada sanık avukatları savunma yaparken, davanın görülmesine yarın devam edilecek.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI DEVAM ETTİ

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticisi ve üyesi 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 6'ıncı gününde, tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları savunma yaptı.

112 PERSONELLERİYLE YAPILAN KONUŞMALAR DİNLENDİ

Duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatının talebi üzerine yenidoğan yoğun bakımında görevli sağlık personelleri ile 112 acil servis personelleri arasında geçen telefon görüşmelerine dair ses kayıtları dinlendi. Dinlenen ses kayıtlarında, Beylikdüzü Medilife Hastanesi ile 112 acil servis personelinin Opara bebek ile Doktor Şeyhmus Çelik'in 112 acil servis personelinin Serdarova bebeğin sevki için aralarında geçen konuşmalar da yer aldı.

"112 YER BULAMADIĞI İÇİN BEBEKLERİN SEVKİ SAĞLANAMIYOR"

Savunma yapan tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı suçu 112 personellerine attı. Avukat şunları söyledi: "Mustafa Kemal Zengin, kabul etmeyeceğimiz şekilde savuma yaparak burada bulunan insanlara hakaretlerde bulundu. Bu dosyadaki tüm sanıkların mal varlığına el konuldu. Vefat eden müvekkilim İlker Gönen'in evlendiği zaman eşinin ailesinin aldığı eve 'suç geliriyle elde edilen mal varlığı' gerekçesiyle el konuldu. Her bebekle ilgili yalan yanlış iddialar ortaya atıldı. Hastaneler bebekleri öldürdü deniyor. Beylikdüzü Medilife Hastanesi ve Fırat Sarı, sevk olan bebeklere yer arıyor ama 112 yer bulamadığı için sevk sağlanamıyor.

"BEBEĞİ KİM ÖLDÜRDÜ, KİM YAŞATMAYA ÇALIŞTI BELLİ"

Soruşturma savcısı, bebeklerin sevk edilmediği için öldüğünü söylüyor yazdığı iddianamede ama ses kayıtlarında dinledik bebekler sevk edilmek için çırpınmış doktorlar ama sevk işlemi yapılmamış. Burada bebeği kim öldürdü, kim yaşatmaya çalıştı çok açık ve net bellidir."

DAVANIN GÖRÜLMESİNE YARIN DEVAM EDİLECEK

Savunma yapan tutuklu sanık Renas Kılıç'ın avukatı, "Müvekkilim sürekli mağdur olmaktadır. Hem işinden hem hemşirelik mesleğinden olmuştur. Kaçma şüphesi bulunmamaktadır. SGK'nın zararını gidermiştir. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Duruşma, alınan avukat savunmalarının ardından yarın saat 10.00'a ertelendi. Öte yandan, yarın görülecek olan duruşmada, ara kararın açıklanması bekleniyor.