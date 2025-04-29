Yenidoğan Çetesi liderinin avukatı suçu 112'ye attı: Bebekleri kimin öldürdüğü belli - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi liderinin avukatı suçu 112'ye attı: Bebekleri kimin öldürdüğü belli

Yenidoğan Çetesi liderinin avukatı suçu 112\'ye attı: Bebekleri kimin öldürdüğü belli

Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'nı avukatı, mahkemede suçu 112 personellerine attı. Avukat, "Hastaneler bebekleri öldürdü deniyor. Beylikdüzü Medilife Hastanesi ve Fırat Sarı, sevk olan bebeklere yer arıyor ama 112 yer bulamadığı için sevk sağlanamıyor. Burada bebeği kim öldürdü, kim yaşatmaya çalıştı çok açık ve net bellidir" dedi.

29.04.2025 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmasının görülmesine 6'ıncı gününde devam edildi. Duruşmada sanık avukatları savunma yaparken, davanın görülmesine yarın devam edilecek.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI DEVAM ETTİ

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticisi ve üyesi 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 6'ıncı gününde, tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları savunma yaptı.

112 PERSONELLERİYLE YAPILAN KONUŞMALAR DİNLENDİ

Duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatının talebi üzerine yenidoğan yoğun bakımında görevli sağlık personelleri ile 112 acil servis personelleri arasında geçen telefon görüşmelerine dair ses kayıtları dinlendi. Dinlenen ses kayıtlarında, Beylikdüzü Medilife Hastanesi ile 112 acil servis personelinin Opara bebek ile Doktor Şeyhmus Çelik'in 112 acil servis personelinin Serdarova bebeğin sevki için aralarında geçen konuşmalar da yer aldı.

"112 YER BULAMADIĞI İÇİN BEBEKLERİN SEVKİ SAĞLANAMIYOR"

Savunma yapan tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı suçu 112 personellerine attı. Avukat şunları söyledi: "Mustafa Kemal Zengin, kabul etmeyeceğimiz şekilde savuma yaparak burada bulunan insanlara hakaretlerde bulundu. Bu dosyadaki tüm sanıkların mal varlığına el konuldu. Vefat eden müvekkilim İlker Gönen'in evlendiği zaman eşinin ailesinin aldığı eve 'suç geliriyle elde edilen mal varlığı' gerekçesiyle el konuldu. Her bebekle ilgili yalan yanlış iddialar ortaya atıldı. Hastaneler bebekleri öldürdü deniyor. Beylikdüzü Medilife Hastanesi ve Fırat Sarı, sevk olan bebeklere yer arıyor ama 112 yer bulamadığı için sevk sağlanamıyor.

"BEBEĞİ KİM ÖLDÜRDÜ, KİM YAŞATMAYA ÇALIŞTI BELLİ"

Soruşturma savcısı, bebeklerin sevk edilmediği için öldüğünü söylüyor yazdığı iddianamede ama ses kayıtlarında dinledik bebekler sevk edilmek için çırpınmış doktorlar ama sevk işlemi yapılmamış. Burada bebeği kim öldürdü, kim yaşatmaya çalıştı çok açık ve net bellidir."

DAVANIN GÖRÜLMESİNE YARIN DEVAM EDİLECEK

Savunma yapan tutuklu sanık Renas Kılıç'ın avukatı, "Müvekkilim sürekli mağdur olmaktadır. Hem işinden hem hemşirelik mesleğinden olmuştur. Kaçma şüphesi bulunmamaktadır. SGK'nın zararını gidermiştir. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Duruşma, alınan avukat savunmalarının ardından yarın saat 10.00'a ertelendi. Öte yandan, yarın görülecek olan duruşmada, ara kararın açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, Beylikdüzü, Yenidoğan, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Bebek, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi liderinin avukatı suçu 112'ye attı: Bebekleri kimin öldürdüğü belli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abdullah Bayraktar:
    Özel hastaneler sürekli denetim yapılmalıdır özel okullar dahil;/ 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Trump’ın öz güveni tavan yaptı: Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum Trump’ın öz güveni tavan yaptı: Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum
Korumalar yine iş başında İşte İmamoğlu’nun sır görüşmesinden yeni görüntüler Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler
Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, ’’Valinin yeğeniyim’’ deyip kaçtı Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, ''Valinin yeğeniyim'' deyip kaçtı
CHP lideri Özel: İmamoğlu içeriden çıkamazsa Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur CHP lideri Özel: İmamoğlu içeriden çıkamazsa Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur
İBB, İSPARK’ın 36 otoparkını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapattı İBB, İSPARK'ın 36 otoparkını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapattı
İran’daki liman patlamasının nedeni ne İlk değerlendirme raporu yayımlandı İran'daki liman patlamasının nedeni ne? İlk değerlendirme raporu yayımlandı
CHP lideri Özgür Özel’den yeni jammer açıklaması: Biz almadık envanterde vardı CHP lideri Özgür Özel'den yeni jammer açıklaması: Biz almadık envanterde vardı
Karanlığa gömülen İspanya, elektriği Afrika ülkesinden çekmeye başladı Karanlığa gömülen İspanya, elektriği Afrika ülkesinden çekmeye başladı
Boşanma aşamasında olduğu 5 çocuğunun annesini katletti Boşanma aşamasında olduğu 5 çocuğunun annesini katletti
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı

19:07
Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan Ayşe Barım hakkında iddianame hazır 30 yıla kadar hapsi isteniyor
Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan Ayşe Barım hakkında iddianame hazır! 30 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs’a kadar uzatıldı
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı
17:21
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
16:57
Erdoğan ve Meloni’den İtalya’da ortak zirve
Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve
15:19
“Valinin yeğeniyim“ yalanı pahalıya patladı
"Valinin yeğeniyim" yalanı pahalıya patladı
08:31
Wanda Nara yalnızlığı seçti
Wanda Nara yalnızlığı seçti
08:16
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
08:16
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu
Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
05:23
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
01:31
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
01:29
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
00:43
Elektriksiz kalan İspanya’da halk marketlere hücum etti
Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti
00:42
Gazze’de 65 binden fazla çocuk ölümle burun buruna
Gazze'de 65 binden fazla çocuk ölümle burun buruna
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2025 19:21:03. #7.12#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi liderinin avukatı suçu 112'ye attı: Bebekleri kimin öldürdüğü belli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.