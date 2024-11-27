''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki - Son Dakika
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''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki

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İstanbul'da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan ''Yenidoğan Çetesi''nin tutuksuz sanıklarının yargılanmasına devam ediliyor. Tutuksuz sanık yoğun bakım hemşiresi Gizem Büyükköleş'in sorulara ''Bilmiyorum'' cevabını vermesine tepki gösteren Mahkeme Başkanı, ''Ben anlamıyorum, siz bu hastaneleri nasıl böyle yürüttünüz?'' ifadelerini kullandı.

27.11.2024 12:38
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 8'inci gününde devam ediyor. Tutuksuz sanıkların dinlenilmeye devam edildiği günde ilginç bir diyalog mahkemeye damga vurdu.

MAHKEME BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Daha önce ifadesinde "Bebeği devraldığımda gayet sağlıklıydı. 'Altı aylık, neden kuvöze alıyoruz, uygun değil' dendiğinde Doğukan, 'Günlüğüne 20 bin TL alacağız, işinize bakın' demişti. Bebeğe kuvözde tutulması için ilaç verildi. Bebek sersemledi, kustu. Ölüm saati bile yanlış girilmişti" diyerek vicdanları sızlatan tutuksuz sanık Gizem Büyükköleş'in sorulan sorulara üst üste "Bilmiyorum" cevabını vermesi, Mahkeme Başkanı'nın tepkisini çekti. Mahkeme Başkanı'nın "Kime sorsak hiçbir şeyden haberi yok. Hemşire 'doktor biliyor' diyor, doktor 'başhekime sorun' diyor. Ben anlamıyorum, siz bu hastaneleri nasıl böyle yürüttünüz?" sözleri güne damgasını vurdu.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı'yı nereden tanıyorsun?

Gizem Büyükköleş: İsim olarak duydum, bir kere görmüşümdür. Opera bebekten sonra bir konuşmamız oldu, o da Opera bebekle ilgiliydi.

Mahkeme Başkanı: Hakan Doğukan Taşçı'yı tanıyor musun?

Gizem Büyükköleş: Evet, alan sorumlusuydu.

Mahkeme Başkanı: Bebekle ilgili bir sorun olduğunda siz kimi arıyordunuz?

Gizem Büyükköleş: Ben vardiya şiftindekine söylerim, o da Doğukan'ı arar. Ama Doğukan'ın "Bana ulaşın" dediğini duydum.

Mahkeme Başkanı: Kimi arıyorlardı?

Gizem Büyükköleş: Doğukan Taşçı'yı.

Mahkeme Başkanı: Doğukan doktoru arar mıydı?

Gizem Büyükköleş: Bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Gece hiç çocuk doktoru kalıyor muydu?

Gizem Büyükköleş: Hiç görmedim.

Mahkeme Başkanı: Sen bir bebekte sorun yaşandığında kimi arıyordun?

Gizem Büyükköleş: Şöyle, ben kendi vardiyamdaki şiftime söylüyordum, o Doğukan'a söylüyordu, Doğukan da doktoru arıyordu.

Mahkeme Başkanı: Mesela şiftin kimdi?

Gizem Büyükköleş: Tuğçe Toptemel'di.

Mahkeme Başkanı: Opera bebek ilk geldiğinde kim almış bebeği?

Gizem Büyükköleş: Ben bilmiyorum. Benim nöbetim akşam 18.00'de başlıyor, bebek 16.00'da gelmiş. Doğukan almış diye duydum.

Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı ile ilgili bir şey duydun mu?

Gizem Büyükköleş: Onayı var diye biliyorum.

Mahkeme Başkanı: Doktor Şeyhmuz Çelik?

Gizem Büyükköleş: Şeyhmuz Çelik gündüz çok ilgilenmezdi.

MAHKEME BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Mahkeme Başkanı: Kime sorsak hiçbir şeyden haberi yok. Hemşire 'doktor biliyor' diyor, doktor 'başhekime sorun' diyor. Ben anlamıyorum, siz bu hastaneleri nasıl böyle yürüttünüz?

\'\'Yenidoğan Çetesi\'\' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı\'ndan tepki

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Son Dakika 3.Sayfa ''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mert çelik:
    bunlar pkklımı acıklasanıza 5 0 Yanıtla
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