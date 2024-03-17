İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı

Geniş Video İzle

İstanbul'da DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlamaları Yenikapı Miting Alanı'nda kutlandı. Kutlamalarda terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posterini açan 3 kişi ile ''terör örgütü propagandası yapman'' suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan etkinlik alanı çevresinde polise mukavemet gösteren ve yasa dışı slogan atan 70 şahıs hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

17.03.2024 20:59  Güncelleme: 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Özgür Kadın Hareketi (TJA) tarafından organize edilen İstanbul Nevruz'u Yenikapı Miting Alanı'nda kutlandı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açılan kutlamaların ardından İstanbul Valiliği, 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarına ilişkin 75 kişi gözaltına alındı

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fatih İlçesi Yenikapı Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün saat 10.00-17.00 arasında "Şimdi Özgürlük Zamanı" konulu miting ve "Nevruz Kutlaması" etkinliği düzenlenmiştir.

Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarına ilişkin 75 kişi gözaltına alındı

TOPLAM 75 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında;

  • Etkinlik alanındaki kule üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtığı tespit edilen (M.A), (Ş.A) ve (Y.Ö) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır.
  • Alan çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, arama kaydı bulunan (M.K) ve (M.B) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır.
  • Etkinlik alanı ve çevresinde "polise mukavemet gösteren, taşkınlık çıkaran, yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen" toplam 70 şahıs hakkında (15 Kadın, 55 Erkek) gözaltı işlemi uygulanmıştır.

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"

Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarına ilişkin 75 kişi gözaltına alındı
İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı

Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tas Ruhi: Yakalayin insan birakmayin öldürün . Bi cüzüm olmadan dis gücler bizi kullanacak akilli olalim 3 1 Yanıtla

21:34 Trabzon’da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde isabet etti Trabzon'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti
21:08 Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8’ini alan Putin kazandı Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8'ini alan Putin kazandı
20:59 İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı
20:06 Canlı anlatım Mücadelede 3 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 3 gol var
18:52 Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran EYT’li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran EYT'li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır
20:59 Durdu durdu en kritik maçta attı Fenerbahçe’nin yıldızından Trabzonspor’a şahane gol Durdu durdu en kritik maçta attı! Fenerbahçe'nin yıldızından Trabzonspor'a şahane gol
20:22 Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’dan açıklamalar Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan açıklamalar
20:07 İstanbul Gaziosmanpaşa’da caddede büyük yılan görüntülendi İstanbul Gaziosmanpaşa'da caddede büyük yılan görüntülendi
19:41 ABD’nin başkentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı ABD'nin başkentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
19:11 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi
18:28 Neler yaşadı neler Icardi’nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı Neler yaşadı neler! Icardi'nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı
17:57 Yok böyle maç Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-3 yendi Yok böyle maç! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi
17:56 Yenikapı’daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı
15:35 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna’da kara operasyonu gerekebilir Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir
15:19 Erdoğan’dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış Erdoğan'dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 21:57:28. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement