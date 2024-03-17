İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Özgür Kadın Hareketi (TJA) tarafından organize edilen İstanbul Nevruz'u Yenikapı Miting Alanı'nda kutlandı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açılan kutlamaların ardından İstanbul Valiliği, 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Fatih İlçesi Yenikapı Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün saat 10.00-17.00 arasında "Şimdi Özgürlük Zamanı" konulu miting ve "Nevruz Kutlaması" etkinliği düzenlenmiştir.
Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında;
Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"
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