Yeşilköy'de Kargo Gemisi 13 Saatte Kurtarıldı

Yeşilköy'de karaya oturan kargo gemisi 13 saat sonra kurtarıldı

İSTANBUL - Yeşilköy sahilinde öğle saatlerinde karaya oturan 188 metre boyundaki kargo gemisi MSC Rhiannon, 13 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Romanya'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı balık adamların yaptığı inceleme sonrası İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda; KEGM-3 hızlı tahlisiye botu refakatinde ve KURTARMA-9 Römorkörü tarafından oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü.