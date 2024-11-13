YHT Kazası Davasında Yargılama Devam Ediyor

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Ankara'da 13 Aralık 2018 tarihinde 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, önceki celselerde sanıkların kazada kusurlarının olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden istenen raporun dosyaya geldiğini bildirmişti. Raporda yargılama aşamasında hayatını kaybeden ve olay tarihinde tren teşkil memuru olarak görev yapan sanık Osman Yıldırım'ın asli kusurlu, nöbetçi hareket memuru sanık Sinan Yavuz'un tali kusurlu, kazada hayatını kaybeden YHT makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böler'in alt düzeyde tali kusurlu, kılavuz makine makinistleri Kenan Günay ve kazada vefat eden Kadir Ünal'ın ise kusurlarının olmadığı belirtilmişti. Bu celsede sanıklardan Sinan Yavuz'un avukatı Hasan Erdem Elvan, "Bizim yönümüzden bir rapor alınmasını dahi gerek görmüyorum. Müvekkilim yönünden beraat koşulu oluşmuştur" dedi.

Avukat Ferda Doğan da, "Dosyanın kusur bilirkişisine gitmesini talep ediyoruz. Benzer tren kazalarına bakılarak nerelerden bilirkişi raporu alınmasına dair bir araştırma yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, "Rapor verecek kurum bulamıyoruz, sorunumuz bu" diyerek tren kazalarıyla ilgili bölüm bulunan üniversitelere yazı yazılarak, konuya dair rapor verebilecek öğretim görevlilerinin öğrenilmesine karar vererek, bir sonraki duruşmayı 20 Mart 2025'e erteledi.

Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz Tren İstasyonu'nda 13 Aralık 2018'de Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trenin çarpıştığı kazada 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirmiş, 107 kişi yaralanmıştı. Kaza sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuksuz sanıklar tren teşkil memuru Osman Yıldırım, nöbetçi hareket memuru Sinan Yavuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey, YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, YHT Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın'ın 'birden fazla kişinin ölümüne ve

yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapsi talep edilmişti. - ANKARA