"Yılanlar Grubu" çetesi operasyonunda 13 tutuklama
KAYSERİ - Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştirdiği iddiası ile gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent sınırlarında faaliyet göstermekte olan silahlı organize suç örgütlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda "Yılan B." lakaplı B.Ş.'nin "Yılanlar Grubu" adı altında kendi oluşumunu kurarak illegal bir yapılanma içerisine girdiği ve yapı içerisinde bulunan şahısların İncesu ilçesinde silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi. 28 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet el telsizi, 1 adet demir kelepçe ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 kişiden aralarında çete lideri ve sağ kolununda bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, 10 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İstanbul Esenler Tem Otoyolu'nda meydana gelen kazada, hızını alamayan bir cip sürücüsü önündeki tıra çarptı. Cip kullanılamaz hale gelirken sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik normale döndü.
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Kayseri'de faaliyet gösteren silahlı suç örgütü 'Yılanlar Grubu'na yönelik yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 23 kişiden 13'ü tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 2 yaya çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Vefat eden şahsın ağabeyi, kardeşinin cansız bedeninin başında gözyaşlarına boğuldu. Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Okan İmseytoğlu ve yanındaki 1 kişiye 31 ACM 877 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Kazada; Okan İmseytoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kazada ölen şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Okan İmseytoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Ölen şahsın ağabeyinin çaresizce gözyaşlarına boğulduğu anlar ise yürekleri burktu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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