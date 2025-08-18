Yıllar sonra yaşadığı dehşeti anlattı! Şampiyon hafızın imtihanı... - Son Dakika
Yıllar sonra yaşadığı dehşeti anlattı! Şampiyon hafızın imtihanı...

Yıllar sonra yaşadığı dehşeti anlattı! Şampiyon hafızın imtihanı...
18.08.2025 18:10  Güncelleme: 18:34
Dünya Ezbere Kur'an-ı Kerimi En Güzel Okuma Yarışması Şampiyonu Hafız Dr. Selman Okumuş yıllar önce uğradığı silahlı saldırıdaki anlattığı detayla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Okumuş'un "Kelime-i şehadet getiremedim, çünkü dilim kopmuştu" sözleri tüyler ürpertti.

Katıldığı Kur'an okuma yarışmalarında aldığı üstün derecelerle adından söz ettiren Hafız Dr. Selman Okumuş yıllar önce uğradığı silahlı saldırıya ilişkin konuştu.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Bir sosyal medya platformuna o döneme ait açıklamalarda bulunana Okumuş'un "Kelime-i şehadet getiremedim, çünkü dilim kopmuştu" sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.

NE OLMUŞTU?

Hafız Dr. Selman Okumuş, 2002 yılının Kasım ayında Fatih Camii avlusunda, bir kişiyi silahla vurduktan sonra kaçmaya çalışan silahlı saldırganı durdurmak isterken kurşunlara hedef olmuştu. Silahlı bir kişi Fatih Cami avlusunda tartıştığı balıkçı Mehmet Azman'ı (54) silahla vurmuştu. Ağır yaralanan Azman yere yığılırken, saldırgan Malta Kapısı'na yönelmişti. O sırada park halindeki cipinde ikindi namazı sonrası Kur'an dinlediği esnada, saldırganı gören hafız Selman Okumuş (25), durması için seslendi. Saldırganı yakalamak için araçtan inen Okumuş, silahını ateşleyen saldırganın kurşunlarına hedef oldu. Karnından ve çenesinden yaralanan Okumuş yere yığılırken, 34 JZ 0693 plakalı Honda marka cipe binen saldırgan uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Okumuş ve Azman tedaviye alındı. Azman, kurtarılamazken, ameliyata alınan Okumuş'un ise dili kopmuş ve ağır yaralanmıştı. Okumuş uzun süren yoğun bakım tedavisinin ardından yeniden eski sağlığına kavuştu.

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
