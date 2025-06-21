Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'nin başlamasına dakikalar kala Manisa'da motosikletle yola çıkan bir baba, kızını sınav merkezine ulaştırmak isterken kaza yaptı. Kaza sonucunda yaralanan ve kıyafetleri yırtılan baba, buna rağmen hızla toparlanarak sınav binasına ulaştı.
Kızını sınav yerine ulaştıran baba, yırtık kıyafetleriyle kapıya kadar geldi. Ancak sınav süresinin başlamış olması nedeniyle sınav görevlileri, öğrenciyi salona almadı. Tüm çabasına rağmen kızının sınava girememesi üzerine baba büyük üzüntü yaşadı.
Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, ÖSYM'nin kurallarında istisnai durumlar için esneklik sağlanması gerektiğini dile getirdi. "Bu kadar fedakarlık karşılıksız kalmamalıydı" yorumları dikkat çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)