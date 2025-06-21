Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Haberin Videosunu İzleyin
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS\'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok
21.06.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS\'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok
Haber Videosu

Manisa'da TYT sınavına kızını yetiştirmeye çalışan bir baba motosiklet kazası geçirdi. Kazaya rağmen kızını sınav merkezine ulaştıran baba, yırtık kıyafetleriyle kapıya geldi ancak sınav başladığı için kızı salona alınmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'nin başlamasına dakikalar kala Manisa'da motosikletle yola çıkan bir baba, kızını sınav merkezine ulaştırmak isterken kaza yaptı. Kaza sonucunda yaralanan ve kıyafetleri yırtılan baba, buna rağmen hızla toparlanarak sınav binasına ulaştı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kızını sınav yerine ulaştıran baba, yırtık kıyafetleriyle kapıya kadar geldi. Ancak sınav süresinin başlamış olması nedeniyle sınav görevlileri, öğrenciyi salona almadı. Tüm çabasına rağmen kızının sınava girememesi üzerine baba büyük üzüntü yaşadı.

Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok
Baba, yırtık kıyafetlerini gösterse de görevlileri ikna edemedi

"BU KADAR FEDAKARLIK KARŞILIKSIZ KALMAMALIYDI"

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, ÖSYM'nin kurallarında istisnai durumlar için esneklik sağlanması gerektiğini dile getirdi. "Bu kadar fedakarlık karşılıksız kalmamalıydı" yorumları dikkat çekti.

Motosiklet, 3-sayfa, Manisa, Eğitim, Güncel, Kaza, Baba, TYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cahit Sertkaya:
    Son dakikaya bırakmayıp biraz erken çıkmak daha mantıklı değilmi ortada bir fedakarlık görmedim aksine duyarsız bir baba var 150 57 Yanıtla
    Cahit Sertkaya:
    Kız ve baba için gerçekten üzüldüm. Allah kimsenin başına getirmesin 0 0
    Özlem Kaya:
    Çok dığru 0 0
  • Ibrahim Yattara:
    Burda herkesin başına gelebilir bende şu an kızımı bekliyorum sınavda yolda gelirken acaba kaza falan olsa kizim nasıl gidecek nasıl yetişecek diye aklımdan geçti kaza olabilir burda devere ye polis girmeli hemen kaza yerine ulaşıp çocuklarımızı yetiştirme li sınava duyarsız baba yazmış birisi adam üstü başı yırtılmış o halde kızıni yetiştirmeye çalışıyor devlet herseyi düşünmeli hatta vatandaştan bes kat daha fazla düşünmeli onun için varlar 58 60 Yanıtla
  • Haydar Vurgun:
    Herseyin hayırlısı bundada vardır bir hayır. 75 2 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    BENCE TYT VE AYT KALKMALİ ZENGİNLER BU SİNAV SİSTEMİ İLE DAHA ŞANSLI AMA HALK HALA BUNU ANLAYMADİ 24 18 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Yırtık elbise haberinin acı gerçekleri daha farklı 22 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
İstanbul’da suç örgütüne büyük darbe 20 kişi tutuklandı İstanbul'da suç örgütüne büyük darbe! 20 kişi tutuklandı
Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi 300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Uçak havalandı geliyor Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

21:25
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye’ye gelebilirim
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
21:17
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
18:30
ABD’nin bombardıman uçakları havalandı İran’a müdahale mi geliyor
ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?
16:46
İran’dan İsrail ajanlarına ’yarına kadar teslim olun’ çağrısı
İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı
16:26
Putin: İran’ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail’e defalarca söyledik
Putin: İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail'e defalarca söyledik
11:02
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
10:41
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
10:17
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
09:44
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
09:28
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
09:16
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
09:03
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 04:27:44. #7.13#
SON DAKİKA: Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.