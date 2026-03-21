Samsun'da Acı Olay: YRP İl Başkanının Kardeşi Ölü Bulundu

21.03.2026 13:34  Güncelleme: 13:36
Samsun'da Yeniden Refah Partisi İl Başkanının kardeşi Adem Candemir, otoparkta park halindeki aracının içinde ölü olarak bulundu. İlk değerlendirmelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabilir.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi Şevketiye Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta şüpheli bir ölüm olayı yaşandı.

OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında aracını otoparka park eden Adem Candemir'den haber alınamadı. Sabah saatlerinde otoparka gelen vatandaşlar, Candemir'i aracın içinde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Candemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

KALP KRİZİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk değerlendirmelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Candemir'in ölümüyle ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. İncelemenin ardından Candemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İL BAŞKANININ KARDEŞİ ÇIKTI

Adem Candemir'in YRP Samsun İl Başkanı Muzaffer Candemir'in kardeşi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Yeniden Refah Partisi, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Samsun, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı. 21.03.2026 14:35:33.
