Hakkari'de boş köy okulunda yangın: Gönderdeki Türk bayrağını dumanın içinden indirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de boş köy okulunda yangın: Gönderdeki Türk bayrağını dumanın içinden indirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'ya bağlı Dağlıca köyünde, bu eğitim yılında öğrencisi olmayan 4 derslikli okul sabah saat 06.00 sıralarında alevlere teslim oldu. Bina yanarken bir vatandaş yoğun dumanı göze alarak direkteki Türk bayrağını indirdi, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Yüksekova Belediyesi itfaiyesi yangını yaklaşık 4 saatte söndürdü; elektrik kontağı ihtimali üzerinde duruluyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki okul binasında çıkan yangın sırasında bir vatandaşın alevlerin arasındaki Türk bayrağını son anda indirerek kurtarması takdir topladı.

SABAH SAATLERİNDE ALEVLER SARDI

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyünde bulunan Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlkokulu ve Ortaokulu'nda, sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sarınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

BAYRAĞI SON ANDA İNDİRDİ

Yangın sırasında bir vatandaş, alevlerin ve yoğun dumanın arasına girerek okulun gönderindeki Türk bayrağını son anda indirdi. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, vatandaşın duyarlı davranışı çevredekilerden büyük takdir kazandı.

OKUL BU YIL BOŞTU

4 derslikli okulun bu eğitim öğretim yılında öğrenci almadığı, öğretmeninin de bulunmadığı öğrenildi. Köydeki çocukların eğitimlerine Yüksekova ilçe merkezindeki okullarda devam ettiği, bu nedenle okulun yangın sırasında boş olduğu belirtildi.

Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuYüksekova3. SayfaDağlıcaHakkariGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Fabrikada dev kazan patladı Can pazarı, çok sayıda yaralı var Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
Baba Vanga’dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
15:05
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:24
Özgür Özel’den Cemil Tugay’ın Erdoğan ziyaretine ’lüzumsuz’ yanıtı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı Melisa Şenolsun’un testi pozitif çıktı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı
13:41
Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma başladı O gecenin tek tanığı adliyede
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
11:12
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:21:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Hakkari'de boş köy okulunda yangın: Gönderdeki Türk bayrağını dumanın içinden indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei